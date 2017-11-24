Взял напрокат и продал: новосибирца отправили в колонию за торговлю арендованными машинами

Осуждённому новосибирцу предстоит провести в колонии четыре с половиной года

Суд в Новосибирске вынес приговор 26-летнему Юрию Каталову, который взял в аренду две иномарки и продал их на запчасти.







«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд признал Каталова виновным и назначил наказание в виде реального лишения свободы», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.







Оба преступления произошли в сентябре 2017 года. Как следует из материалов дела, сначала Юрий Каталов арендовал Nissan Sunny по тарифу 1000 рублей в сутки. 4 сентября после заключения договора аренды владелец передал Каталову иномарку стоимостью 200 тысяч рублей, ключи от неё и свидетельство о государственной регистрации. В тот же день Каталов сам написал расписку от имени владельца о том, что этот автомобиль якобы ему продан. После этого он поехал на авторазбор в Калининском районе и продал арендованный Nissan на запчасти за 30 тысяч рублей.





На этом подсудимый не остановился. «16 сентября Каталов на интернет-сайте нашёл объявление о сдаче в аренду автомобиля Toyota Vista Ardeo и договорился о встрече с собственником. В тот же день Каталов приехал на СТО, расположенную в Калининском районе, где встретился с девушкой — владельцем автомобиля, сообщив ей ложные сведения о том, что планирует арендовать у неё автомобиль. Потерпевшая согласилась и передала автомобиль Каталову в аренду сроком на три дня. Осужденный в тот же день продал машину на авторазборе за 40 тысяч рублей», — описала ситуацию Екатерина Махова.





В прокуратуре Калининского района уточнили, что во время расследования уголовного дела Каталов написал явку с повинной. Проданные машины вернулись к владельцам.







В четверг, 23 ноября, Калининский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима.







Приговор в законную силу пока не вступил.





Ранее свободой за свои преступления поплатился 41-летний работник автомастерской: он разобрал на запчасти две дорогие иномарки, которые подолгу стояли возле домов на улице Чехова и Ударной и на первый взгляд казались брошенными.