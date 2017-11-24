Сын пошёл под суд за убитого 13 лет назад отца
В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в убийстве 13-летней давности.
События происходили в августе 2004 года. Сын вместе с 61-летним отцом находился у себя дома в Первомайском районе. Между мужчинами произошла ссора.
«Сын обхватил рукой шею своего отца и перекрыл доступ кислорода, от чего последний скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.
Спустя несколько дней в полицию обратилась жена погибшего, она сообщила, что её супруг пропал без вести. Оперативники не смогли разыскать мужчину и возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК РФ).
В июле этого года полицейские получили информацию, что к преступлению может быть причастен сын потерпевшего. 39-летнего мужчину вызвали на опрос с использованием полиграфа, но он не пришёл.
«Сын потерпевшего, понимая, что не сможет пройти опрос, уговорил своего родственника признаться в убийстве, но тот постоянно путался в показаниях и не смог указать точное место захоронения», — передали в СК.
Оперативники решили разыскать сына погибшего. Они установили, что скрывающийся мужчина появлялся на даче у своих родственников.
«Продолжая оперативные мероприятия, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные отдела полиции
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где сотрудники полиции вместе со следователями выяснили, что в августе 2004 года между отцом и сыном произошел конфликт. Задушенного отца сын закопал в лесу Первомайского района.
Обвиняемый показал следователям место захоронения тела и рассказал об обстоятельствах преступления.
Дело рассмотрит суд.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото из архива НГС