Сын пошёл под суд за убитого 13 лет назад отца





Преступление произошло 13 лет назад

В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в убийстве 13-летней давности.





События происходили в августе 2004 года. Сын вместе с 61-летним отцом находился у себя дома в Первомайском районе. Между мужчинами произошла ссора.





«Сын обхватил рукой шею своего отца и перекрыл доступ кислорода, от чего последний скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





Спустя несколько дней в полицию обратилась жена погибшего, она сообщила, что её супруг пропал без вести. Оперативники не смогли разыскать мужчину и возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК РФ).





В июле этого года полицейские получили информацию, что к преступлению может быть причастен сын потерпевшего. 39-летнего мужчину вызвали на опрос с использованием полиграфа, но он не пришёл.





«Сын потерпевшего, понимая, что не сможет пройти опрос, уговорил своего родственника признаться в убийстве, но тот постоянно путался в показаниях и не смог указать точное место захоронения», — передали в СК.





Оперативники решили разыскать сына погибшего. Они установили, что скрывающийся мужчина появлялся на даче у своих родственников.





«Продолжая оперативные мероприятия, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные отдела полиции № 9 "Первомайский" УМВД по Новосибирску вышли на след мужчины и обнаружили его в лесу, где он прятался от полицейских в кустарнике», — рассказали в областном ГУ МВД.





Подозреваемого доставили в отдел полиции, где сотрудники полиции вместе со следователями выяснили, что в августе 2004 года между отцом и сыном произошел конфликт. Задушенного отца сын закопал в лесу Первомайского района.







Обвиняемый показал следователям место захоронения тела и рассказал об обстоятельствах преступления.





Дело рассмотрит суд.