В тылу за холодным фронтом: после выходных температура в НСО опустится до –25

Резкое похолодание снова будет кратковременным

Синоптики рассказали о резком изменении погоды в Новосибирской области на выходных — оно случится в воскресенье, но будет кратковременным, за ним придёт воздух из Атлантики.





«У нас температурный фон будет понижаться 26-го числа. Сейчас в связи с ростом давления у нас наблюдается малооблачная погода. Такая погода антициклональная сохранится сегодня и завтра на территории НСО. При этом температурный фон в ночь на субботу уже будет основной низкий от –13 до –18 градусов мороза. Только местами –5 до –10 градусов», — рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.





Завтра, 25 ноября, днём по области еще возможны оттепели, но при этом по северу Западной Сибири будет смешаться циклон. «Связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт пройдёт нашу территорию в ночь на 26-е. Днём 26-го вся Новосибирская область окажется в тылу за холодным фронтом. Воздушные массы арктического происхождения уже будут определять погоду. При прохождении атмосферного фронта 26-го числа ожидается снег с метелями, усиление ветра до 20 м/с. Температурный фон в ночь на воскресенье составит от – 13...–18 градусов, но с мечтами до –22...–23 градусов», — пояснила Анна Лапчик.







27 ноября также будет холодно: ночью температурный фон опустится ещё ниже — до –20...–25 градусов мороза, местами будет выше от –13 до –18 градусов. Днём в понедельник будет –10...–15 градусов мороза. При этом осадки прекратятся.





«По предварительным данным, мы ожидаем, что это кратковременная волна холода, которая коснётся только 26–27 числа», — отметила Лапчик, сказав, что после будет поступать воздух из Атлантики.







Погода продолжает оставаться неустойчивой — это уже не первое резко похолодание в сезоне, после которого ждут потепления. Такая же ситуация была в середине ноября.