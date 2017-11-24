В тылу за холодным фронтом: после выходных температура в НСО опустится до –25

Резкое похолодание снова будет кратковременным
Резкое похолодание снова будет кратковременным

Синоптики рассказали о резком изменении погоды в Новосибирской области на выходных — оно случится в воскресенье, но будет кратковременным, за ним придёт воздух из Атлантики.


«У нас температурный  фон будет понижаться 26-го числа. Сейчас в связи с ростом давления у нас наблюдается малооблачная погода. Такая погода антициклональная сохранится сегодня и завтра на территории НСО. При этом температурный фон в ночь на субботу уже будет основной низкий от –13 до –18 градусов мороза. Только местами –5 до –10 градусов», — рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Завтра, 25 ноября, днём по области еще возможны оттепели, но при этом по северу Западной Сибири будет смешаться циклон. «Связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт пройдёт нашу территорию в ночь на 26-е. Днём 26-го вся Новосибирская область окажется в тылу за холодным фронтом. Воздушные массы арктического происхождения уже будут определять погоду. При прохождении атмосферного фронта 26-го числа ожидается снег с метелями, усиление ветра до 20 м/с. Температурный фон в ночь на воскресенье составит от – 13...–18 градусов, но с мечтами до –22...–23  градусов», — пояснила Анна Лапчик.


27 ноября также будет холодно: ночью температурный фон опустится ещё  ниже — до –20...–25 градусов мороза, местами будет выше от –13 до –18 градусов. Днём в понедельник будет –10...–15 градусов мороза. При этом осадки прекратятся.


«По предварительным данным, мы ожидаем, что это кратковременная волна холода, которая коснётся только 26–27 числа», — отметила Лапчик, сказав, что после будет поступать воздух из Атлантики.


Погода продолжает оставаться неустойчивой — это уже не первое резко похолодание в сезоне, после которого ждут потепления. Такая же ситуация была в середине ноября.

Прочтений: 2141
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено