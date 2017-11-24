Сложное утро на дорогах: аварии на двух мостах и пробки
Утром 24 ноября на дорогах Новосибирска обстановку осложняли аварии — они случились также на двух мостах.
На Димитровском мосту авария случилась со стороны правого берега, а на Октябрьском — со стороны левого. Также утром в городе столкновения произошли на Красном проспекте в районе Гагаринской, на улице Мира рядом с СТЦ «МЕГА», на площади Труда, на улице Титова рядом с площадью Маркса и во многих других местах города.
Также была авария на Владимировской напротив железнодорожного вокзала. После этого по Владимировской растянулась длинная пробка.
«Зафиксирована необычно сложная пробка — Владимировская улица, от Сухарной улицы до проспекта Димитрова. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 28 минут, что на 21 минуту больше обычного», — сообщает Яндекс.
Еще одно ДТП случилось сегодня рано утром на Станционной — в 7:30 рядом с полком ГИБДД под машину попал пешеход.
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Елена Грмокова
Фото Сергея Ляшко
Скриншот yandex.ru/maps