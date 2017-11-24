Сложное утро на дорогах: аварии на двух мостах и пробки


Фото из архива НГС
Фото из архива НГС


Утром 24 ноября на дорогах Новосибирска обстановку осложняли аварии — они случились также на двух мостах.


На Димитровском мосту авария случилась со стороны правого берега, а на Октябрьском — со стороны левого. Также утром в городе столкновения произошли на Красном проспекте в районе Гагаринской, на улице Мира рядом с СТЦ «МЕГА», на площади Труда, на улице Титова рядом с площадью Маркса и во многих других местах города.


Также была авария на Владимировской напротив железнодорожного вокзала. После этого по Владимировской растянулась длинная пробка.


«Зафиксирована необычно сложная пробка — Владимировская улица, от Сухарной улицы до проспекта Димитрова. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 28 минут, что на 21 минуту больше обычного», — сообщает Яндекс.


На Димитровском мосту ДТП случилось со стороны правого берега
На Димитровском мосту ДТП случилось со стороны правого берега


На Коммунальном мосту авария была со стороны левого берега
На Коммунальном мосту авария была со стороны левого берега


Еще одно ДТП случилось сегодня рано утром на Станционной — в 7:30 рядом с полком ГИБДД под машину попал пешеход.

Прочтений: 4115
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено