Сложное утро на дорогах: аварии на двух мостах и пробки





Фото из архива НГС





Утром 24 ноября на дорогах Новосибирска обстановку осложняли аварии — они случились также на двух мостах.





На Димитровском мосту авария случилась со стороны правого берега, а на Октябрьском — со стороны левого. Также утром в городе столкновения произошли на Красном проспекте в районе Гагаринской, на улице Мира рядом с СТЦ «МЕГА», на площади Труда, на улице Титова рядом с площадью Маркса и во многих других местах города.





Также была авария на Владимировской напротив железнодорожного вокзала. После этого по Владимировской растянулась длинная пробка.





«Зафиксирована необычно сложная пробка — Владимировская улица, от Сухарной улицы до проспекта Димитрова. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 28 минут, что на 21 минуту больше обычного», — сообщает Яндекс.





На Димитровском мосту ДТП случилось со стороны правого берега





На Коммунальном мосту авария была со стороны левого берега





Еще одно ДТП случилось сегодня рано утром на Станционной — в 7:30 рядом с полком ГИБДД под машину попал пешеход.