«Ниссан» сбил пешехода возле полка ГИБДД

Авария случилась рядом с полком ГИБДД
Авария случилась рядом с полком ГИБДД

Утром 24 ноября в Новосибирске на Станционной, 24 под машину попал пешеход.


Авария случилась около 7:30 недалеко от остановки «Завод имени Кузьмина», рядом также располагается полк ГИБДД.


«Водитель "Ниссана" на пешеходном переходе сбил пешехода. Предварительный диагноз перелом ноги», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс». Пострадавшему около 50 лет.


НГС выясняет подробности.


По данным аваркомов, авария случилась на пешеходном переходе
По данным аваркомов, авария случилась на пешеходном переходе


Накануне НГС рассказывал про другую аварию с пешеходом — ДТП случилось на Бердском шоссе, Toyota Platz сбила мужчину, переходившего трассу

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