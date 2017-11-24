«Ниссан» сбил пешехода возле полка ГИБДД
Утром 24 ноября в Новосибирске на Станционной, 24 под машину попал пешеход.
Авария случилась около 7:30 недалеко от остановки «Завод имени Кузьмина», рядом также располагается полк ГИБДД.
«Водитель "Ниссана" на пешеходном переходе сбил пешехода. Предварительный диагноз перелом ноги», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс». Пострадавшему около 50 лет.
НГС выясняет подробности.
Накануне НГС рассказывал про другую аварию с пешеходом — ДТП случилось на Бердском шоссе, Toyota Platz сбила мужчину, переходившего трассу.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»