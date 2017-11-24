Волонтёры всю ночь искали девочку-подростка: пропавшая Ева нашлась недалеко от Заельцовского парка





Девочку отыскали волонтёры

В Новосибирске волонтёры закончили поиски 13-летней Евы Каракуловой — пропавшая девочка нашлась под утро 24 ноября.





Розыск Евы волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили сегодня ночью. В три часа поиски начались возле Заельцовского парка, рядом с ним девочку и нашли к утру.





«Нашли на улице Сухарная, на остановке. Сейчас наши волонтёры повезли её в полицию для дачи объяснений. Сейчас мы ещё здесь находимся, оборудование собираем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин около 7:30 утра.







О пропаже девочки было известно, что 23 ноября она оставила записку и ушла из дома.



