Волонтёры всю ночь искали девочку-подростка: пропавшая Ева нашлась недалеко от Заельцовского парка
В Новосибирске волонтёры закончили поиски 13-летней Евы Каракуловой — пропавшая девочка нашлась под утро 24 ноября.
Розыск Евы волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили сегодня ночью. В три часа поиски начались возле Заельцовского парка, рядом с ним девочку и нашли к утру.
«Нашли на улице Сухарная, на остановке. Сейчас наши волонтёры повезли её в полицию для дачи объяснений. Сейчас мы ещё здесь находимся, оборудование собираем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин около 7:30 утра.
О пропаже девочки было известно, что 23 ноября она оставила записку и ушла из дома.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова