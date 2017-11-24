РЖД объявили о переходе на новый график движения поездов

Изменения коснулись поездов № 55/56 «Енисей», и № 85/86 «Красный Яр»

С 10 декабря 2017 года в силу вступит новый график движения поездов дальнего следования на 2018 год.







В Новосибирске изменения коснулись поездов № 55/56 «Енисей», и № 85/86 «Красный Яр».





«Фирменный поезд № 55/56 "Енисей" сообщением Красноярск — Москва в новом сезоне будет курсировать по своему прежнему маршруту — через станции Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород (в 2015 году маршрут поезда был изменен и проходил через Казань, Арзамас, Муром)», — сообщает пресс служба РЖД.





Раньше состав выводился из расписания на периоды низкого пассажиропотока, а теперь он будет ходить круглый год.





«Фирменный поезд № 85/86 "Красный Яр" сообщением Красноярск — Новосибирск с 11 декабря 2017 года будет курсировать по нечетным числам», — пояснили в пресс-службе РЖД.





В начале октября несколько поездов дальнего следования, проходящих через Новосибирск, задержались на пять часов из-за сошедших с рельсов вагонов с углём в Ачинске.







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