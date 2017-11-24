Танцы на колёсах: инвалиды устроили ночную дискотеку в подземелье

Вечеринка прошла в лофте «Подземка»
Вечеринка прошла в лофте «Подземка»

Ночью 24 ноября в лофте «Подземка» прошла первая в Новосибирске вечеринка для инвалидов — такие дискотеки они планируют делать каждые два месяца.


На первую дискотеку для людей с ограниченными возможностями здоровья в лофт «Подземка» пришли 17 инвалидов и более 20 сопровождающих — близких, друзей и знакомых. Они танцевали под популярные хиты, участвовали в шоу фокусника и фотографировались.


По словам организаторам, людям с ограниченными возможностями почти некуда пойти отдохнуть в Новосибирске
По словам организаторам, людям с ограниченными возможностями почти некуда пойти отдохнуть в Новосибирске


«Я, если честно, вообще не слышал, чтобы где-то были такие вечеринки — для людей с ограниченными возможностями. Летом у нас есть возможность где-то отдыхать — природа, пляж в Бердске "Ортос" — нейроортопедический центр — он приспособлен для инвалидов. 


Можно там позагорать, искупаться, а зима — ты домой пришёл и всё. Мы решили, что зима нам не помеха, давайте соберёмся, и вот такое место атмосферное нашли», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор, ведущий блога Kalich Life о жизни и путешествиях на колёсах Андрей Каньшин.


В программе участвовал фокусник — он показал скрытые возможности бельевой верёвки
В программе участвовал фокусник — он показал скрытые возможности бельевой верёвки


По словам организатора, сейчас в лофте пока есть проблемы с обустройством для инвалидов — сложнее всего спуститься в зал. Но в скором времени место адаптируют — первым делом появятся специальные туалеты, заверил он.  


Также Антон Каньшин организует путешествия для людей на колясках
Также Антон Каньшин организует путешествия для людей на колясках


Андрей Каньшин надеется, что такие вечеринки удастся устраивать хотя бы раз в пару месяцев. Вход на первую дискотеку с едой и напитками стоил 1000 рублей, уточнил организатор.


Участники надеются, что в дальнейшем удастся проводить такие дискотеки чаще
Участники надеются, что в дальнейшем удастся проводить такие дискотеки чаще


В Новосибирске проходят и другие необычные мероприятия для инвалидов — ранее в театре «Глобус» состоялся конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья. Новосибирская красавица Алёна Мелешина почти победила в нём — заняла второе место, уступив первое томичке Анастасии Блиновой. Перед конкурсом Алёна рассказала НГС о том, что переоценила в жизни из-за травмы, почему не может долго на себя злиться и ставит ли коляска крест на личной жизни.  

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