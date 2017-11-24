Танцы на колёсах: инвалиды устроили ночную дискотеку в подземелье

Вечеринка прошла в лофте «Подземка»

Ночью 24 ноября в лофте «Подземка» прошла первая в Новосибирске вечеринка для инвалидов — такие дискотеки они планируют делать каждые два месяца.







На первую дискотеку для людей с ограниченными возможностями здоровья в лофт «Подземка» пришли 17 инвалидов и более 20 сопровождающих — близких, друзей и знакомых. Они танцевали под популярные хиты, участвовали в шоу фокусника и фотографировались.







По словам организаторам, людям с ограниченными возможностями почти некуда пойти отдохнуть в Новосибирске





«Я, если честно, вообще не слышал, чтобы где-то были такие вечеринки — для людей с ограниченными возможностями. Летом у нас есть возможность где-то отдыхать — природа, пляж в Бердске "Ортос" — нейроортопедический центр — он приспособлен для инвалидов.







Можно там позагорать, искупаться, а зима — ты домой пришёл и всё. Мы решили, что зима нам не помеха, давайте соберёмся, и вот такое место атмосферное нашли»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор, ведущий блога Kalich Life о жизни и путешествиях на колёсах Андрей Каньшин.







В программе участвовал фокусник — он показал скрытые возможности бельевой верёвки





По словам организатора, сейчас в лофте пока есть проблемы с обустройством для инвалидов — сложнее всего спуститься в зал. Но в скором времени место адаптируют — первым делом появятся специальные туалеты, заверил он.







Также Антон Каньшин организует путешествия для людей на колясках





Андрей Каньшин надеется, что такие вечеринки удастся устраивать хотя бы раз в пару месяцев. Вход на первую дискотеку с едой и напитками стоил 1000 рублей, уточнил организатор.







Участники надеются, что в дальнейшем удастся проводить такие дискотеки чаще





В Новосибирске проходят и другие необычные мероприятия для инвалидов — ранее в театре «Глобус» состоялся конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья. Новосибирская красавица Алёна Мелешина почти победила в нём — заняла второе место, уступив первое томичке Анастасии Блиновой. Перед конкурсом Алёна рассказала НГС о том, что переоценила в жизни из-за травмы, почему не может долго на себя злиться и ставит ли коляска крест на личной жизни.

