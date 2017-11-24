Умер актёр, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»

Актёр был болен раком

Вечером 23 ноября в Санкт-Петербурге умер актёр Николай Годовиков, сыгравший роль Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни». Ему было 67 лет, сообщает «Комсомольская правда».





По информации издания, актёр был болен онкологическим заболеванием. Тело Николая Годовикова обнаружил в квартире его тесть.





«Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал, что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждём полицию и скорую», — цитирует «КП» близкого друга Годовикова.





Напомним, Николай Годовиков снимался в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Взрыв по заявке», «Без мундира», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Литейный» и «Улицы разбитых фонарей».