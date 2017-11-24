Оставила записку и ушла: волонтёры ищут 13-летнюю девочку

Девочка ушла из дома в Ленинском районе
Девочка ушла из дома в Ленинском районе

В Новосибирске разыскивается 13-летняя Ева Каракулова — 23 ноября она оставила записку и ушла из дома.


«Подробно ситуацию разглашать не могу, родители ребёнка не разрешили. Будем вести активные поиски. Раньше ребёнок не сбегал из дома. Перед уходом она оставила записку», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Как сообщили волонтёры, у девочки худощавое телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Рост пропавшей — около 164 см. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные джинсы, на ногах были светло-голубые кроссовки, на голове вязаная шапка с помпоном. 


Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ). 


В ноябре новосибирские волонтёры искали сбежавших из дома 17-летних подростков. Оказалось, парень сбежал к возлюбленной в Крым, но его задержали полицейские. 


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