Оставила записку и ушла: волонтёры ищут 13-летнюю девочку

Девочка ушла из дома в Ленинском районе

В Новосибирске разыскивается 13-летняя Ева Каракулова — 23 ноября она оставила записку и ушла из дома.







«Подробно ситуацию разглашать не могу, родители ребёнка не разрешили. Будем вести активные поиски. Раньше ребёнок не сбегал из дома. Перед уходом она оставила записку», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





Как сообщили волонтёры, у девочки худощавое телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Рост пропавшей — около 164 см. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные джинсы, на ногах были светло-голубые кроссовки, на голове вязаная шапка с помпоном.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ).





В ноябре новосибирские волонтёры искали сбежавших из дома 17-летних подростков. Оказалось, парень сбежал к возлюбленной в Крым, но его задержали полицейские.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!