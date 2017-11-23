Баскетбол: БК «Новосибирск» в овертайме уступил гостям из Москвы

Игра закончилась со счётом 78:77

Новосибирские баскетболисты уступили БК «МБА» в домашнем матче российской Суперлиги.







Игра закончилась со счётом 78:77 в пользу гостей. Матч прошёл в Новосибирске, на площадке спортивного комплекса «Север».





«Как оказалось, команда была не готова играть без Макеева. Сегодня на площадке не хватало надёжного лидера, который обострит своими проходами, сможет забить.За четыре минуты до конца выигрывали 6 очков, но не забили несколько последних атак и пропустили. В концовке нам забивали те, кто до этого почти не набрал очков. Четвёртую четверть и овертайм играли практически без замен, Писклов получил пять фолов — и всё, нет замены в поле. Это не оправдание для нас, мы должны были обыгрывать эту команду любым составом. Но "МБА" просто надоело проигрывать, и они на зубах вытащили победу», — цитирует главного тренера официальный сайт баскетбольной команды.





Сейчас БК «Новосибирск» располагается на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги. Следующую игру сибиряки проведут 30 ноября против команды «Университет-Югра».







Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, в марте сибирячка Римма Тропина победила на чемпионате России по борьбе «грэпплинг» в двух версиях — без кимоно и в кимоно (грэпплинг ги).





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