Иномарка сбила мужчину на Бердском шоссе
На Бердском шоссе Toyota Platz сбила мужчину, переходившего трассу.
Авария случилась в 20:00. В районе посёлка Геологов водитель Toyota Platz сбил человека.
«Мужчина пожилого возраста переходил проезжую часть вне зоны регулируемого пешеходного перехода. Он жив, госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По информации очевидцев в социальных сетях, мужчина шёл с железнодорожной станции.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Аварии с участием пешеходов происходят на дорогах региона время от времени. Одно из таких последних ДТП случилось в середине октября на автодороге Р-254 Новосибирск – Омск. Тогда водитель грузовика также сбил мужчину, переходившего трассу.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова