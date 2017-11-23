Иномарка сбила мужчину на Бердском шоссе

Врачи «скорой» оказали первую помощь сбитому пешеходу 
Врачи «скорой» оказали первую помощь сбитому пешеходу 

На Бердском шоссе Toyota Platz сбила мужчину, переходившего трассу. 


Авария случилась в 20:00. В районе посёлка Геологов водитель Toyota Platz сбил человека. 


«Мужчина пожилого возраста переходил проезжую часть вне зоны регулируемого пешеходного перехода. Он жив, госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


По информации очевидцев в социальных сетях, мужчина шёл с железнодорожной станции. 


Полиция выясняет обстоятельства аварии. 


Аварии с участием пешеходов происходят на дорогах региона время от времени. Одно из таких последних ДТП случилось в середине октября на автодороге Р-254 Новосибирск – Омск. Тогда водитель грузовика также сбил мужчину, переходившего трассу.

Прочтений: 2358
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено