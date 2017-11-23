Иномарка сбила мужчину на Бердском шоссе

Врачи «скорой» оказали первую помощь сбитому пешеходу

На Бердском шоссе Toyota Platz сбила мужчину, переходившего трассу.





Авария случилась в 20:00. В районе посёлка Геологов водитель Toyota Platz сбил человека.





«Мужчина пожилого возраста переходил проезжую часть вне зоны регулируемого пешеходного перехода. Он жив, госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





По информации очевидцев в социальных сетях, мужчина шёл с железнодорожной станции.





Полиция выясняет обстоятельства аварии.





Аварии с участием пешеходов происходят на дорогах региона время от времени. Одно из таких последних ДТП случилось в середине октября на автодороге Р-254 Новосибирск – Омск. Тогда водитель грузовика также сбил мужчину, переходившего трассу.