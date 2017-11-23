В Новосибирске начали изымать землю для строительства четвёртого моста


Проект участка четвёртого моста со стороны площади инженера Будагова
Проект участка четвёртого моста со стороны площади инженера Будагова

Областные власти начали изымать земельные участки муниципалитета для строительства четвёртого моста через Обь. 


Участки находятся под частными домами на улице Большой на левом берегу, в районе остановочной платформы «Жилмассив».


Одиннадцать приказов об изъятии земли размещены в бюллетене органов местного самоуправления 23 ноября. Документы подписал глава департамента земельных и имущественных отношений правительства Новосибирской области Роман Шилохвостов. 


Участки изымаются «в целях размещения (строительства) объекта регионального значения — мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска», — говорится в документах. 


Всего в зону строительства будущего моста попало 81 здание. Жителям частного сектора в Ленинском районе Новосибирска начали рассылать предупреждения о сносе домов в августе. 


«Сибирская концессионная компания» планирует приступить к работам по возведению четвёртого моста через Обь уже в начале следующего года. 


Мост пройдёт от улицы Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское начало», параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского жилмассива. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка. Дальше дорога соединится с улицей Станционной. Общая длина трассы с развязками составит 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км. 

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