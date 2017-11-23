Люди в оранжевых жилетах спугнули сотню рыбаков со льда Бердского залива

Административные протоколы составили на трёх рыбаков

Сегодня днём 23 ноября спасатели провели рейд в Бердске возле стоянки теплохода «Ремикс» и составили протоколы на трёх рыбаков.





На берегу залива выставили временный спасательный пост и мобильный комплекс для оповещения об опасности тонкого льда.





В это время на заливе на разном расстоянии от берега было около сотни рыбаков — на трёх из них составили протоколы за нарушение безопасности.





«Когда мы начали составлять протоколы на тех, кто вышел на лёд, народ увидел и потянулся к берегу. Но мне потом доложили мои подчинённые, которые остались, — только мы уехали, народ снова начал потихонечку собираться на те же самые лунки, где они были», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков.





Штрафы для рыбаков могут составить от 500 до 1500 рублей, их размеры определит специальная районная комиссия.







«Лёд здесь ещё очень тонкий, от силы 10 сантиметров. Находиться на нём крайне опасно. В любой момент он может проломиться под тяжестью веса человека», — предупредил Подуздиков.





Рыбакам, которые выходят на лёд, часто требуется помощь спасателей — об одном из таких случаев НГС.НОВОСТИ рассказывали в феврале. Тогда «Нива» с тремя рыбаками застряла в 10 километрах от берега на Новосибирском водохранилище.