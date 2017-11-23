Миллионы от Путина: новосибирские любители чтения и фонды получили деньги от президента

Новосибирцы пишут «Тотальный диктант»

Новосибирские общественные организации и благотворительные фонды получили гранты от Владимира Путина.







22 ноября Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса. В числе победителей — 2243 некоммерческие организации из всех 85 регионов.







Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победителей — здесь гранты получат 53 организации. Всего на конкурс новосибирцы подавали 170 заявок, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.







В итоге самые большие гранты среди новосибирцев получили:







— ассоциация «Межрегиональная ассоциация чтения» на Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников — 9 млн рублей;







— благотворительный фонд «Созвездие сердец» на межрегиональный добровольческий ресурсный центр — 8 млн рублей;







— общественная организация «Гуманитарный проект» на развитие потенциала некоммерческих организаций, работающих в программах сохранения здоровья и профилактики социально-значимых заболеваний, — 7,4 млн рублей;







— информационно-аналитический центр развития гражданских инициатив на оценку ресурсных центров — 6,2 млн рублей;







— фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» на подготовку и проведение всемирной образовательной акции «Тотальный диктант-2018» — 5 млн рублей.







Также президент выделил деньги новосибирскому отделению Российского Красного Креста, фонду развития содействия боевым искусствам, областной федерации футбола на Международный фестиваль по футболу «Большие звезды светят малым», епархии Русской православной церкви для музея архитектурных миниатюр под открытым небом, городскому центру садоводства, общественной организации «Пенсионеры-онлайн», благотворительным фондам «Защити жизнь» и «Солнечный город», областному рыболовному клубу.







В феврале Владимир Путин распорядился присудить гранты на творческие проекты двум новосибирцам: фотографу Валерию Мараеву за электронный фотоальбом «Сохранившиеся и возрождаемые храмы Томской губернии» и директору центра раннего развития детей «Гармония» Елене Даньковой на проект «Классическая проза, поэзия, музыка и живопись как основа социализации современного ребенка».