Новосибирец выпустил клип с бойцом в красных колготках на боксёрском ринге

Дмитрий Наумов на секретном концерте «Биртмана» в новосибирском баре «Открой рот»
Дмитрий Наумов на секретном концерте «Биртмана» в новосибирском баре «Открой рот»

Бывший лидер новосибирской группы «Мадера», ныне живущий в Москве и работающий над проектом «Биртман», Дмитрий Наумов выпустил новое видео — на съёмки провокационного клипа на песню «Все диджеи петушьё» он потратил шестизначную сумму.


«У нас "Фейсбук" запретил рекламу этого [клипа]… Михаилу Козыреву (известному теле- и радиоведущему. — И.К.) запретили презентовать наш клип. Ну здесь всё рассчитано на людей с чувством юмора, а кто-то воспринимает этот клип всерьёз», — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Наумов.


В клипе «Биртмана» показан бой на ринге между героем Наумова и другим боксёром по имени Эдуард Куканский, который вышел в красном слитном купальнике и колготках такого же цвета.


Видео снял известный питерский клипмейкер Иван Егоров, работавший с такими музыкантами и проектами, как «Сплин», Иван Дорн, IOWA. Съёмки прошли в одном из боксёрских клубов Санкт-Петербурга в середине ноября. В съёмках принимали участие большое количество актёров и настоящих каскадёров. На производство клипа потратили шестизначную сумму, добавил Дмитрий Наумов.


Проект «Биртман» выступал в Новосибирске единственный раз — на тайном новосибирском концерте в баре «Открой рот».



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