Мэр Новосибирска уволил высокопоставленного дорожника за траты на технику

Мэру не понравилось, как ДУЭ-5 тратило деньги на технику
Мэру не понравилось, как ДУЭ-5 тратило деньги на технику

В Новосибирске уволен Андрей Московин, директор муниципального учреждения ДЭУ-5, которое убирает улицы Первомайского района города, — это связано с неэффективным расходом денег.


«Директор ДЭУ-5 покинет свою должность. Эта организация отвечает за уборку и содержание улиц в Первомайском районе.


Проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения на предприятии. Средства, выделенные на обслуживание дорог и техники, расходовались неэффективно.


Каждый бюджетный рубль должен идти по назначению. В ДЭУ-5 будем искать более ответственного руководителя», — написал сегодня в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


В середине июня НГС.НОВОСТИ рассказывали про увольнение руководителя другой муниципальной компании после проверки — тогда после расследования вырубки деревьев на Бердском шоссе свою должность оставил директор МУП «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин. Он написал заявление по собственному желанию.

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