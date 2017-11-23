Мэр Новосибирска уволил высокопоставленного дорожника за траты на технику

Мэру не понравилось, как ДУЭ-5 тратило деньги на технику

В Новосибирске уволен Андрей Московин, директор муниципального учреждения ДЭУ-5, которое убирает улицы Первомайского района города, — это связано с неэффективным расходом денег.





«Директор ДЭУ-5 покинет свою должность. Эта организация отвечает за уборку и содержание улиц в Первомайском районе.







Проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения на предприятии. Средства, выделенные на обслуживание дорог и техники, расходовались неэффективно.







Каждый бюджетный рубль должен идти по назначению. В ДЭУ-5 будем искать более ответственного руководителя», — написал сегодня в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







В середине июня НГС.НОВОСТИ рассказывали про увольнение руководителя другой муниципальной компании после проверки — тогда после расследования вырубки деревьев на Бердском шоссе свою должность оставил директор МУП «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин. Он написал заявление по собственному желанию.