Возле площади Калинина появился дом с прогулочной террасой на крыше

На улице Дуси Ковальчук достроили Berkut house
На улице Дуси Ковальчук достроили Berkut house

Компания «БСЖ» достроила дом Berkut house на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска — информация о разрешении на ввод дома появилась на сайте мэрии Новосибирска 22 ноября.


Площадь 20-этажного дома — около 8,5 тысяч кв. м. По данным проектной декларации, в нём 96 квартир, чуть меньше половины из них — 1-комнатные, а на 19–20-м этаже запроектирован двухуровневый 6-комнатный пентхаус площадью 286 кв. м.


На сайте проекта указано, что самая дешёвая квартира — «однёшка» площадью 39,9 кв. м — обойдётся по цене в 82 тысячи рублей за «квадрат», в 3,27 млн рублей. Самую дорогу квартиру в продаже оценили в 9,62 млн рублей — это 4-комнатная на четвёртом или восьмом этаже площадью 148 кв. м.


В доме предусмотрен подземный паркинг: в нём два уровня и, по данным планировки, 58 машино-мест. До третьего этажа включительно здание занимают офисы. Среди преимуществ дома указана «прогулочная терраса на крыше», а детская площадка находится на уровне второго этажа.


Рядом с новым домом строятся комплексы «Заельцовский» и «Уют 3D»
Рядом с новым домом строятся комплексы «Заельцовский» и «Уют 3D»


Первоначально достроить дом в «БСЖ» планировали в середине 2016 года, однако затем сроки перенесли на II квартал 2017 года. Официальное разрешение на ввод застройщик получил в начале ноября. В офисе компании разговаривать с корреспондентом НГС.НОВОСТИ отказались.


Компания «БСЖ», для которой дом стал первым жилым проектом, принадлежит Михаилу Сенчуку, владельцу сети автозаправок «Беркут».


Улица Дуси Ковальчук — одна из самых активно застраиваемых в Новосибирске. Рядом со сданным домом находится площадка комплекса «Уют 3D» компании «СЖСИ», а чуть дальше от площади Калинина компания «Сибирь Девелопмент» ведёт строительство второго этапа комплекса «Заельцовский» — первый этап уже сдан.

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