В горах Алтая подсчитали жертв снежного барса

На Алтае стала известна численность горных козлов и баранов — основных жертв снежного барса.





Большая часть горных козлов, живущих на территории России, пасутся на Сайлюгемском хребте

Горных баранов на Алтае насчитывается 945, в основном все они обитают на Сайлюгемском хребте, сообщили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка со ссылкой на данные Всемирного фонда дикой природы.







Сайлюгемский хребет — одно из немногих мест обитания редкого барана





В этом году научный сотрудник парка Алексей Кужлеков впервые сфотографировал крупное стадо горных козлов с максимально близкого расстояния.





«Алтайские горные бараны очень пугливы и не подпускают людей на близкое расстояние. В этот раз удалось незамеченным подкрасться к животным на 60–70 метров и наконец-то сделать статичные снимки анфас, а не как обычно — кадры стремительно уходящего стада», — рассказал Кужлеков.





Параллельно исследователи провели учёты сибирского горного козла.





«На территории, обследованной сайлюгемской группой, их насчитали около 150, всего — около 400, численность козерогов, как и в прежние годы, не велика», — подвёл итоги замдиректора Сайлюгемского парка Денис Маликов.





Горные козлы (козероги) — основные копытные, на которых охотятся снежные барсы. Также в рацион ирбисов входят горные бараны (аргали), реже — маралы, косули, северные олени.





По последним данным, на Алтае обитает около 30 ирбисов, 15 из них — на территории Сайлюгемского парка. В этом году снежного барса впервые удалось запечатлеть на плато Укок — в объектив фотоловушки там попала самка ирбиса с двумя котятами.





Также недавно сотрудники нацпарка получили снимки с фотоловушек на одном из участков Южно-Чуйского хребта. На кадрах оказалась ещё одна самка ирбиса — вместе с ней было трое котят.





Новосибирцы каждый год ездят в Горный Алтай в добровольческие экспедиции под названием «По следам снежного барса». Они также проверяют свои фотоловушки и делятся полученными снимками.