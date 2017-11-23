В горах Алтая подсчитали жертв снежного барса

На Алтае стала известна численность горных козлов и баранов — основных жертв снежного барса.


Большая часть горных козлов, живущих на территории России, пасутся на Сайлюгемском хребте
Большая часть горных козлов, живущих на территории России, пасутся на Сайлюгемском хребте

Горных баранов на Алтае насчитывается 945, в основном все они обитают на Сайлюгемском хребте, сообщили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка со ссылкой на данные Всемирного фонда дикой природы.


Сайлюгемский хребет — одно из немногих мест обитания редкого барана
Сайлюгемский хребет — одно из немногих мест обитания редкого барана


В этом году научный сотрудник парка Алексей Кужлеков впервые сфотографировал крупное стадо горных козлов с максимально близкого расстояния. 


«Алтайские горные бараны очень пугливы и не подпускают людей на близкое расстояние. В этот раз удалось незамеченным подкрасться к животным на 60–70 метров и наконец-то сделать статичные снимки анфас, а не как обычно — кадры стремительно уходящего стада», — рассказал Кужлеков.


Параллельно исследователи провели учёты сибирского горного козла.


«На территории, обследованной сайлюгемской группой, их насчитали около 150, всего — около 400, численность козерогов, как и в прежние годы, не велика», — подвёл итоги замдиректора Сайлюгемского парка Денис Маликов.


Горные козлы (козероги) — основные копытные, на которых охотятся снежные барсы. Также в рацион ирбисов входят горные бараны (аргали), реже — маралы, косули, северные олени. 


По последним данным, на Алтае обитает около 30 ирбисов, 15 из них — на территории Сайлюгемского парка. В этом году снежного барса впервые удалось запечатлеть на плато Укок — в объектив фотоловушки там попала самка ирбиса с двумя котятами.


Также недавно сотрудники нацпарка получили снимки с фотоловушек на одном из участков Южно-Чуйского хребта. На кадрах оказалась ещё одна самка ирбиса — вместе с ней было трое котят. 


Новосибирцы каждый год ездят в Горный Алтай в добровольческие экспедиции под названием «По следам снежного барса». Они также проверяют свои фотоловушки и делятся полученными снимками.

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