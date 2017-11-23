«Цифра снижаться не будет»: тысячи новосибирцев заразились опасным вирусом с начала года

Число жителей Новосибирской области с положительным ВИЧ-статусом превысило 36 тысяч человек
Число жителей Новосибирской области с положительным ВИЧ-статусом превысило 36 тысяч человек

С начала 2017 года более трёх тысяч жителей Новосибирской области узнали о том, что больны ВИЧ, — и в ближайшие годы рост выявленных больных не остановится. 


По информации на 23 ноября в Новосибирской области живут 36 334 человека с положительным ВИЧ-статусом, рассказала сегодня на телеконференции с врачами из Петербурга и Москвы главный инфекционист НСО Лариса Позднякова.


С начала 2017 года число заболевших выросло более чем на 3 тысячи человек.


При этом, по словам врача, новосибирцы всё меньше заражаются через инъекционные наркотики и всё больше — половым путём. Как пояснила главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции НСО Елена Фаст, ежегодно врачи выявляют болезнь примерно у 4 тысяч человек. В 2016 году, например, ВИЧ обнаружили у 3845 пациентов. 


«Понятно, что чем больше мы будем обследовать — соответственно, тем больше мы будем выявлять. И надежды на то, что в ближайшие годы эта цифра будет значительно снижаться — нет», — отметила специалист. 


Во время телемоста новосибирским врачам задал вопрос московский журналист: его интересовали перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных новосибирцев. Лариса Позднякова подчеркнула, что перебоев с медикаментами в Новосибирской области нет. «Это был, может быть, кратковременный период окончания 2016 года, когда приходили уже к концу года. И то у нас не было вообще какого-то дефицита, просто переключение на другие препараты в связи с нехваткой», — ответила инфекционист. По её словам, пациенты с ВИЧ обеспечены лекарствами и в 2017 году.


В октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Новосибирск попал в число городов-лидеров по распространению ВИЧ-инфекции. «Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург — это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — посетовала Попова. По информации минздрава НСО на середину мая, в Новосибирской области было официально зарегистрировано 34 тысячи человек, заболевших ВИЧ.

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