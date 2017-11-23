Многодетная мать пошла под суд за выпавшего из окна ребёнка

Ребёнок выпал из окна 28 августа

29-летняя жительница Новосибирска пойдёт под суд за причинение смерти по неосторожности: она вышла в магазин и оставила трёх маленьких детей дома, самый младший выпал из окна.







Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Дзержинского района Александр Губер.







Происшествие случилось 28 августа в 17-этажном доме на улице Лежена.







«По версии следствия, обвиняемая вышла из своей квартиры на 10-м этаже, чтобы пойти в магазин. Она оставила в квартире троих малолетних детей: девяти, четырёх и трёх лет. Оставшись без присмотра, младший из детей подошёл к окну, самостоятельно залез на него по радиатору отопления, открыл створку пластикового окна, а потом выпал на улицу», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







Ранее следователи говорили, что ребёнок ходил по подоконнику и потерял равновесие.







Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.