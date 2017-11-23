Директор спортивной школы «Сибсельмаш» попал под уголовное дело о взятке в 150 тысяч

Уголовное дело о взятке следователи возбудили вчера

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего директора спортивной школы по хоккею с мячом «Сибсельмаш», который 22 ноября попался на взятке.







Известно, что с апреля 2017 года спортивную школу проверяли правоохранительные органы.





«Директор, понимая, что в ходе проверки могут быть выявлены нарушения, связанные с ремонтом беговой дорожки стадиона "Сибсельмаш", которые впоследствии могут повлечь отстранение его от занимаемой должности, лично дал взятку сотруднику правоохранительного органа в сумме 150 тысяч рублей», — сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.







Во время передачи денег директора спортивной школы задержали сотрудники ФСБ. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за незаконное бездействие).





В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого, добавили в Следственном комитете.





Как сообщается на сайте «Сибсельмаша», спортивную школу возглавляет Сергей Гвоздецкий.







Оперативно получить комментарий в спортивной школе корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — по телефонам, указанным на сайте «Сибсельмаша», никто не ответил. Редакция направила запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать задержание руководителя спортшколы.





Дополнение: В пресс-службе регионального правительства ситуацию комментировать не стали. «Предоставление информации по данному вопросу находится в компетенции правоохранительных органов», — пояснили свою позицию в облправительстве.







Это не первый скандал со взятками в новосибирском спорте. Ранее под уголовное дело попал экс-руководитель департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области Валерий Яров. Его обвиняли во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Впоследствии бывшему чиновнику удалось доказать свою невиновность и отсудить у госказны 800 тысяч рублей за необоснованное уголовное преследование.