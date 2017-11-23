Видео: на парковке в Нижней Ельцовке вспыхнул трактор

Пожарные приехали на место в 12:41
Пожарные приехали на место в 12:41

Днём 23 ноября в Советском районе Новосибирска загорелся трактор — на место приехали пожарные.


Пожарные выехали на Лесосечную, 5 в Нижней Ельцовке — вызов поступил в 12:31.


«О пожаре сообщил очевидец по сотовому телефону. Сообщил, что горит трактор. Хозяин был на месте вызова, не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.


Первый столб воды сотрудники МЧС подали в 12:42, в 13:03 они полностью потушили пожар. Причины возгорания пока не известны.



Это уже второй случай за сегодня с загоревшейся машиной — утром НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как на Зорге вспыхнула Toyota Corona Premio.

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