Советы от главного: мэр Новосибирска решил нанять ещё одного советника

Раньше Анатолий Локоть говорил, что предложил Виктору Толоконскому должность в мэрии

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о создании новой должности — теперь у главы города, помимо пяти обычных советников, будет и главный.







Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал источник в мэрии. По его словам, это штатная должность, предполагающая оклад. Чем именно будет заниматься главный советник, пока не известно — в штатном расписании его должностные инструкции не прописаны. Должность пока вакантна — на неё никто не назначен.





20 ноября стало известно, что Анатолий Локоть предложил бывшему губернатору Красноярского края и Новосибирской области Виктору Толоконскому работать в мэрии Новосибирска. А 21 ноября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал журналистам, что пригласил Виктора Толоконского войти в совет по стратегическому планированию при областном правительстве.





Сам Виктор Толоконский сказал НГС.НОВОСТИ, что ещё не решил, чьё предложение примет. «Я готов сотрудничать, помогать в разработке программ развития и области, и города. Всё это для меня знакомо, интересно. Какое-то сотрудничество вполне возможно. В каких конкретно формах — этого решения ещё пока нет. <…> Но если это будет постоянная работа, то она может быть только в одном месте, по-другому невозможно», — заявил экс-губернатор.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии, на момент публикации новости ответ не пришёл. Пресс-секретарь мэра Артём Роговский от комментариев отказался, добавив, что вопрос мэру о постановлении можно будет задать завтра на часе прессы.







По данным сайта мэрии Новосибирска, сейчас у Анатолия Локтя пять советников: Александр Ложкин, Андрей Жирнов, Павел Петер, Сергей Клестов и Ирина Горбач.