Носатый зверь уехал из Новосибирского зоопарка в Хакасию ради невесты

Пока Мэн пытается спрятаться от незнакомых людей в домике

Самец носухи из Новосибирского зоопарка переехал в зоопарк Абакана к невесте Даше.





«Он приехал с кличкой, которая была дана в Новосибирском зоопарке, — Мэн. Он пока осваивается, положен карантин — пока он свою подругу ещё не видел. Он выходит к рабочим, которые за ним ухаживают. Я вчера пришла его фотографировать: он пока меня не признаёт, но никакой агрессии не проявляет. Старается спрятаться в домик. В принципе нормально себя чувствует и перенёс он поездку нормально. Пока он живёт в тёплом помещении, кушает нормально», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ методист по экологическому просвещению Центра живой природы Республики Хакасия Елена Межова.







Носуха Даша, к которой хотят подселить Мэна, после того как они подрастут, приехала в зоопарк Абакана летом из красноярского заповедника «Роев ручей». Самцу сейчас полтора года, а самке — 10 месяцев. После того как пройдёт карантин, животных, скорее всего, сначала посадят в вольерах рядом, чтобы они к друг друг привыкли.





«Какой он по характеру, ещё рано говорить, он всего несколько дней у нас, а она весёлая, подвижная. Она жила у нас в летнем вольере, и посетители с удовольствием на неё смотрели: она очень активная», — добавила Елена Межова.







Новый питомец в зоопарке пока живёт в тёплом вольере





В начале ноября Новосибирский зоопарк также отправил другую носуху в зоопарк Омска.