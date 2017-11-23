Носатый зверь уехал из Новосибирского зоопарка в Хакасию ради невесты

Пока Мэн пытается спрятаться от незнакомых людей в домике
Пока Мэн пытается спрятаться от незнакомых людей в домике

Самец носухи из Новосибирского зоопарка переехал в зоопарк Абакана к невесте Даше.


«Он приехал с кличкой, которая была дана в Новосибирском зоопарке, — Мэн. Он пока осваивается, положен карантин — пока он свою подругу ещё не видел. Он выходит к рабочим, которые за ним ухаживают. Я вчера пришла его фотографировать: он пока меня не признаёт, но никакой агрессии не проявляет. Старается спрятаться в домик. В принципе нормально себя чувствует и перенёс он поездку нормально. Пока он живёт в тёплом помещении, кушает нормально», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ методист по экологическому просвещению Центра живой природы Республики Хакасия Елена Межова.


Носуха Даша, к которой хотят подселить Мэна, после того как они подрастут, приехала в зоопарк Абакана летом из красноярского заповедника «Роев ручей». Самцу сейчас полтора года, а самке — 10 месяцев. После того как пройдёт карантин, животных, скорее всего, сначала посадят в вольерах рядом, чтобы они к друг друг привыкли.


«Какой он по характеру, ещё рано говорить, он всего несколько дней у нас, а она весёлая, подвижная. Она жила у нас в летнем вольере, и посетители с удовольствием на неё смотрели: она очень активная», — добавила Елена Межова.


Новый питомец в зоопарке пока живёт в тёплом вольере
Новый питомец в зоопарке пока живёт в тёплом вольере


В начале ноября Новосибирский зоопарк также отправил другую носуху в зоопарк Омска.

Прочтений: 628
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено