Минтранс РФ разделит водителей на любителей и профессионалов

Из автокурсов для водителей-любителей уберут ненужную информацию

Российских водителей планируют разделить на любителей и профессионалов — такую реформу разрабатывает Министерство транспорта РФ. Подобная система действует в Евросоюзе и регулирует обучение автовождению.





Шофёрам, работающим на машине, придется проходить дополнительные курсы. Так, среди умений, которые предстоит освоить профессионалам, называются вождение во внештатных ситуациях, вождение сочленённого и двухэтажного автобуса, а также владение техникой безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов, сообщает «Коммерсантъ».





Если экзамены будут сданы успешно, в водительском удостоверении сделают отметку о профпригодности — так называемый международный код «95». Без этой надписи работодатель не сможет трудоустроить водителя. Подтверждать квалификацию придётся раз в пять лет.





Для россиян, не планирующих работать водителями, напротив, обучение упростится. То же произойдет с категориями C1 (грузовик массой до 7,5 тонны) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Например, водителям такого автотранспорта больше не придется изучать «принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов», «диспетчерское руководство работой подвижного состава», «организацию таксомоторных перевозок» и другие ненужные теории.





Проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения» опубликован на сайте regulation.gov.ru.

