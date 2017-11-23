Скидки есть, парковки нет: новосибирцы сбежались в новый супермаркет около оперного театра

Сегодня в офисном комплексе «СитиЦентр» на улице Депутатская, 46 в центре Новосибирска начал работать супермаркет сети «Лента».







Новый супермаркет отличается полным отсутствием парковки, немногочисленные места перед ним с утра заняты офисными работниками





Новый супермаркет — уже четвёртый для «Ленты» в Новосибирске. Начало его работы прошло без помпы — в магазине просто повесили вывеску и открыли двери для покупателей. Тем не менее, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, уже в первой половине дня в магазине собралась приличная толпа. Все кассы супермаркета работали, но очередь в каждую из них состояла из 7–10 человек.







Новый супермаркет занял большую часть первого этажа — по размеру торгового зала с ним в центре Новосибирска может сравниться только «Универсам» на улице Ленина





Покупатели, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС.НОВОСТИ, объясняли свой приход в магазин ожиданием скидок, которые обычно сопутствуют открытию новых торговых точек. Впрочем, скидки были доступны не всем.







В связи с открытием магазина курицы-гриль стоят в полтора раза дешевле охлаждённых тушек





«Набрала полную корзину, а оказалось, что цены — те, что крупно написаны — они только по карте. А у меня нет их карты. В сердцах бросила эту корзину на кассе», — рассказала ушедшая без покупок жительница города, представившаяся как Валентина Дмитриевна.







Не все товары по акции, впрочем, вызывают ажиотаж у покупателей





Из товаров по сниженным ценам, которые доступны только обладателям карт «Ленты», например, можно отметить сыр «Маасдам» по 229 рублей 99 копеек, помидоры по 69 рублей 99 копеек и жареных цыплят-гриль по 99 рублей 99 копеек.







Низкие цены «Ленты» доступны только обладателям дисконтных карт сети





«Лента» работает на новосибирском рынке уже больше 10 лет, однако до последнего времени открывала здесь только гипермаркеты — сейчас работает семь торговых центров. В этом году компания впервые открыла в городе магазин среднего формата. В начале ноября стало известно о том, что «Лента» приобрела у новосибирской компании «Холидей» 11 магазинов в Новосибирске — в них также появятся супермаркеты «Ленты».







Покупатели привычно выстроились в очереди по случаю открытия «Ленты» — так происходит после открытия любого нового магазина





Новый магазин на Депутатской — самый центральный для «Ленты». Офисный комплекс, в котором он расположен, находится через дорогу от здания Новосибирского театра оперы и балета. В середине 2000-х здесь, около площади Ленина, работало два крупных супермаркета — «Зебра» на улице Ленина, 1 и «Пятёрочка» на Красном проспекте, 38, однако впоследствии оба они закрылись. Сейчас один из крупнейших супермаркетов в центре города — «Универсам» на улице Ленина, 10.







«Лента» откроет ещё 11 магазинов на месте супермаркетов «Холидея»





В последнее время ритейлеры стали активнее осваивать самый центр Новосибирска. Сейчас в пределах пешей доступности от нового магазина «Ленты» работают супермаркеты «Горожанка», «Пятёрочка», а также несколько магазинов томской сети «Ярче!».

