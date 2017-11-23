Стрелял до последнего патрона: новосибирец получил 12 лет за расстрел соседей по гаражу

Ближайшие годы Михаилу Татарникову предстоит провести в колонии строгого режима
Ближайшие годы Михаилу Татарникову предстоит провести в колонии строгого режима

Суд в Новосибирске вынес приговор 56-летнему Михаилу Татарникову, который весной 2016 года расстрелял из пистолета трёх соседей по гаражу.


«Вину свою он признал частично. Пояснил, что убивать никого не хотел», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Виталий Перов.


Преступление произошло 19 апреля 2016 года около 18:00 в гаражно-строительном кооперативе на улице Связистов, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации Следственного управления СК, между мужчинами завязалась ссора, один из них зашёл в свой гараж, взял спрятанный боевой пистолет калибра 9 мм и начал стрелять в других участников конфликта.


Как пояснил гособвинитель Виталий Перов, одному оппоненту Татарников выстрелил в грудь, раненый мужчина забежал в гараж и рухнул на пол. После этого Татарников развернулся к следующему мужчине, ранил его из пистолета в левую руку, а когда тот упал на землю, выстрелил ему ещё и в живот. Затем стрелок подошёл к лежащему в гараже мужчине и пустил ему пулю в живот — позже пострадавший умер в больнице. Затем Татарников направился к третьему оппоненту. Тот забежал в гараж, схватил капот от машины и попытался им прикрыться. Но тем не менее Татарников ранил мужчину в правое плечо.


«После этого потерпевший, осознавая, что у Татарникова в пистолете закончились патроны, сбил его с ног и прижал к земле, позвав на помощь окружающих», — описал стычку Виталий Перов.


Троих раненых отвезли в больницу, но выжили только двое из них.


Как уточнил гособвинитель, закончившаяся стрельбой ссора разгорелась «из-за препятствий при заезде в гараж».


Гаражный кооператив на улице Связистов, где разгорелся конфликт
Гаражный кооператив на улице Связистов, где разгорелся конфликт


Как ранее рассказывали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в гаражно-строительном кооперативе «Марс», конфликт между Михаилом Татарниковым и его соседом по гаражу Константином Дерюгиным длился уже несколько лет. Основная причина в том, что Дерюгин сделал себе съезд, чтобы проходил его грузовик. Из-за этого Татарникову стало неудобно выезжать из своего гаража, так как машина упиралась в чужой бордюр. Татарников подал в суд, после чего гаражный кооператив заставил Дерюгина «сгладить» выезд и сделать разметку. После в отношениях между соседями наступило годовое затишье, но весной 2016 года конфликты в гаражно-строительном кооперативе возобновились.


Именно Дерюгин, по данным прокуратуры, и прикрылся капотом во время стрельбы, а потом задержал обидчика.


На прошлой неделе Ленинский районный суд Новосибирска признал Михаила Татарникова виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подсудимый получил 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. В срок отбытия наказания зачтут 1 год и почти 7 месяцев, которые подсудимый провёл под стражей, рассказал Виталий Перов.


Приговор не вступил в законную силу.

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