Новосибирец получил от Новой Зеландии три миллиона на борьбу с раком

Александр Гаврюшкин вновь поедет в Новую Зеландию, чтобы изучать там рак

Выпускник Новосибирского государственного университета Александр Гаврюшкин стал одним из десяти получателей гранта от правительства Новой Зеландии — эти деньги пойдут на создание лаборатории, в которой будут изучать и рак.







Гаврюшкину удалось получить грант Rutherford Discovery Fellowship — ежегодной программы правительства Новой Зеландии по поддержке молодых учёных, рассказали сегодня в пресс-службе НГУ.







На этот грант Александр Гаврюшкин сможет создать лабораторию вычислительной биологии в Университете Отаго, которая займётся математическими, вычислительными и статистическими методами.







Александр пояснил пресс-службе НГУ, что получить грант было непросто — нужно было не только убедить коллег-учёных, но и правительство, что научная программа стоит того, чтобы её финансировать.







«Я математик, поэтому рак, вирусы и прочие биомедицинские приложения — не основное направление работы моей лаборатории,





но математические, вычислительные и статистические методы, которые мы разрабатываем, имеют огромный потенциал, в том числе и для раковых исследований», — цитирует математика НГУ.





По его словам, в Университете Отаго очень сильная Школа медицины (Dunedin School of Medicine), поэтому методы он будет разрабатывать вместе с медиками и биологами.







По информации НГУ, престижная программа по поддержке молодых учёных известна чрезвычайно высокой конкуренцией. Королевское общество выделяет только 10 грантов в год для науки, медицины и искусства.





Сумма гранта составляет 800 тысяч новозеландских долларов, то есть около 3,2 млн рублей.







Александр Гаврюшкин окончил механико-математический факультет НГУ, а в 2009 году он защитил диссертацию. Его вычислительные методы и онлайн-алгоритмы получали поддержку Правительства РФ и грант новозеландского университета Окленда. Эти гранты Гаврюшкин потратил на разработку математических и вычислительных методов, которые стали основой для онлайн-анализа больших геномных данных.







Когда эти проекты закончились, новосибирский учёный поехал в Швейцарию, где занял должность научного сотрудника в Лаборатории вычислительной биологии в Высшей технической школе Цюриха. Сейчас Гаврюшкин вернётся работать в Новую Зеландию.







Ранее две женщины-учёные из Новосибирска получили стипендии от L'Oreal. Екатерина Грайфер и Лидия Кибис представили свои работы по химии — впереди их ждёт церемония награждения в Москве и призы по полмиллиона рублей.

