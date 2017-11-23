Французская полиция обвинила российского сенатора в отмывании денег и уклонении от налогов

На время следствия Керимова обязали несколько раз в неделю являться в полицию

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр предъявил сенатору от Дагестана Сулейману Керимову официальное обвинение по статье «Отмывание средств, отягченное уклонением от уплаты налогов». На время следствия он будет выпущен под залог в размере 5 млн евро и не сможет покидать пределы департамента Приморские Альпы (Франция).





«Господин Керимов остается на свободе, но помещен под судебный контроль, что подразумевает целый ряд особых обязательств», — приводит слова прокурора Ниццы ТАСС.





По словам Прэтра, Керимов «должен будет сдать свой паспорт в полицейскую службу, перечислить залог на сумму 5 миллионов евро и отказаться от встреч и контактов с определенным перечнем лиц», который в прокуратуре разглашать отказались. Также российский сенатор «должен будет постоянно оставаться по адресам, которые расположены в департаменте Приморские Альпы во Франции, и несколько раз в неделю являться в специализированную службу полиции».





Член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на вторник. Сразу после появления информации о произошедшем на место выехали сотрудники Генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер.





По данным французского агентства AFP, Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников. Газета Le Monde отмечает, что российский сенатор подозревается в присвоении нескольких объектов в Кап-д'Антиб, где любят селиться миллиардеры. Речь идёт о серии перепродаж этих объектов по заниженным ценам.





Случившееся с сенатором вызвало негативную реакцию со стороны российских политиков. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает, что с задержанием Керимова началась «охота на политических деятелей РФ». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «будут приложены все усилия для защиты его интересов».





МИД РФ заявил французскому правительству, что Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств. Однако в МИД Франции заявили о том, что дипломатическая неприкосновенность Керимова распространяется только на его непосредственные должностные полномочия.





Сулеман Керимов родился в 1966 году в Дербенте (Дагестан). Он является основным владельцем крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс Золото» (через траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation). По оценкам журнала Forbes, в 2016 году его состояние составляло 1,6 млрд долларов.

