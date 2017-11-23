Все на коньки: на стадионе «Спартак» откроют большой каток

Каток на «Спартаке» откроется в пятницу

На стадионе «Спартак» залили каток — открыть его планируют уже завтра, 24 ноября.





«В этом году площадь ледового катка, который откроют на территории ОАО "Стадион «Спартак»", увеличили на 780 квадратных метров — до 7280 квадратных метров. В декабре там установят ёлку. Катание будет сопровождать музыка, рядом с катком находится кафе. К услугам новосибирцев и гостей города — тёплая раздевалка, заточка коньков. По периметру площадки оборудовано освещение, чтобы включать в тёмное время суток», — рассказали в пресс-службе «РАТМ Холдинга», которому на 56,34% принадлежит стадион.







По словам заместителя генерального директора ОАО «Стадион "Спартак"» Юрия Кротова, несмотря на относительно тёплую погоду, подготовка ледовой площадки размером 130x56 метров заняла две недели.





Стоимость катания со своими коньками для взрослых — 120 рублей в час, с прокатными коньками — 150 рублей в час.







Кроме того, скоро начнут готовить ещё один городской каток — в Заельцовском парке.





«Ждём наступления морозов, на этих выходных начинаем заливку. Прокат будет, как в прошлом году: для взрослых — 200 рублей час, со своими — 100 рублей без ограничения по времени», — отметили в Заельцовском парке.







Главный городской каток, который мэрия откроет в Центральном парке, заработает к 15 декабря. «По планам у нас со вторника к заливке приступить — будем надеяться на погодные условия. Но с понедельника уже будем выставлять ограждения. Мы обновляем ограждения, иллюминацию, докупаем световое оборудование», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор Центрального парка Владимир Козырев.





Вход на каток со своими коньками будет бесплатным, а стоимость проката останется такой же, как и в прошлом году: для взрослых — 150 рублей в час.







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о подготовке одного из дворовых катков, строительства которого добились жители Академгородка.