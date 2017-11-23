Пара пожилых новосибирцев залила подъезд пятиэтажки керосином

Пожилые жильцы держат дома больше 20 кошек
Пожилые жильцы держат дома больше 20 кошек

Сегодня ночью в пятиэтажку на улице Толстого в Октябрьском районе Новосибирска вызвали спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы: пожилые жильцы облили пол и стены подъезда керосином.


«Соседи пояснили, что престарелая пара содержит в квартире больше 20 кошек, из-за этого невыносимый запах. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, хозяева решили заглушить запах и разбрызгали, предположительно, керосин на стены и пол подъезда», — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Специалисты отдела радиационной, химической и биологической защиты вместе со спасателями отобрали пробы воздуха на аммиак, сероводород, углеводороды нефти на площадках подъезда. Специалисты выявили небольшое превышение углеводорода, сообщили спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


Спасатели обнаружили в подъезде небольшое превышение углеводорода
Спасатели обнаружили в подъезде небольшое превышение углеводорода


Спасатели оставили подъезд проветриваться, а по результатам проб МАСС отправит информационное письмо в Роспотребнадзор.


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о проблемах жильцов дома на улице Блюхера в Ленинском районе: три дня назад трубу с горячей водой прорвало в квартире на втором этаже, где живёт одинокая женщина. Она отказывается пускать к себе сотрудников УК, а в квартире всё завалено мусором.

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