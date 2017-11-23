«Взорвались покрышки, машина полыхала»: отец с дочерью успели выскочить из задымившегося автомобиля

Хозяйка машины успела сфотографировать пожар из окна
Хозяйка машины успела сфотографировать пожар из окна

Утром 23 ноября на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска вспыхнула Toyota Corona Premio.


«Пожарные приехали минут через десять, на тот момент уже взорвались покрышки, машина полыхала. Потушили быстро, но от машины уже ничего не осталось. А мы ее совсем недавно взяли, оформить ещё не успели — проблема с документами возникла. Но страховку сделали», — рассказала владелица автомобиля корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Сообщение о том, что на улице Зорге загорелась Toyota Corona Premio, поступило к пожарным в 6:56, передали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. В 7:04 пожарные уже были на месте, спустя три минуты они потушили открытый огонь. На месте работали две автоцистерны. 


«Информации о последствиях и причине пожара пока нет», — сообщили в пресс-службе.


Пожар произошёл возле дома № 145 на улице Зорге, уточнила в переписке хозяйка «Тойоты». По словам женщины, её муж собирался везти в школу дочь. «Они уже сели в машину, когда она начала дымиться. Успели выскочить до того, как загорелась. Слава богу, целы и здоровы», — описала ситуацию владелица сгоревшей машины.


Начала пожара женщина не видела, так как в это время укладывала спать младшего сына, но услышала звуки сирены.


«Сын уснул, штора на окне была приоткрыта, и я в отражении потолка увидела пламя. Решила посмотреть. Меня очень сильно затрясло, когда осознала, что это наша машина и там мои родные», — поделилась хозяйка автомобиля.


В начале недели ещё одна машина — Toyota Corolla — вспыхнула на Бердском шоссе недалеко от посёлка Геологов. Тушить её выезжали два экипажа пожарных. 

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