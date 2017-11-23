Стали известны подробности ДТП со сбитым школьником на Богдана Хмельницкого
В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали о состоянии 9-летнего мальчика, который накануне вечером попал под машину недалеко от ЛДС «Сибирь».
«Пешеход с ушибом головного мозга доставлен в больницу», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды городской ГИБДД.
В автоинспекции уточнили, что авария произошла в 18:00 возле дома
Сам водитель пояснил автоинспекторам, что он ехал по трамвайным путям со скоростью не больше 30 км/ч, когда с правой стороны на дорогу неожиданно выскочил пешеход. Водитель «Хонды» затормозил, но избежать ДТП не смог. После этого мужчина сразу же выбежал из салона, чтобы поинтересоваться самочувствием мальчика, вызвал «скорую помощь» и ДПС.
В ГИБДД добавили, что эта третья за прошедшие сутки авария с участием школьников, которые переходили дорогу не по пешеходным переходам. В 8:40 на улице Горский микрорайон Mitsubishi Lancer сбил 11-летнего пешехода, а спустя 35 минут 10-летний мальчик попал под Toyota Harrier на Красном проспекте. Детей увезли в больницу с ушибами.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска