Летевший в Новосибирск самолёт вернулся в Благовещенск из-за пассажира с больным сердцем

После дозаправки рейс снова вылетит в Новосибирск
После дозаправки рейс снова вылетит в Новосибирск

Сегодня, 23 ноября, самолёт авиакомпании S7, летевший из Благовещенска в Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за плохого самочувствия пассажира.


Самолёт Airbus A320 вылетел в Новосибирск в 7:38 по благовещенскому времени, но до места назначения пассажиры не добрались. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта Благовещенска.


«Пассажиру стало плохо, предположительно — кардиология», — пояснили в пресс-службе.


В 9:23 по местному времени вернувшийся борт благополучно приземлился в Благовещенске. «Сейчас с пассажиром работают медики — "скорая" и медицинская служба аэропорта. После дозаправки пассажиры продолжат свой путь следования», — добавили в аэропорту.


Это уже не первый случай с начала года, когда плохое самочувствие пассажиров вносит коррективы в расписание новосибирских авиарейсов. Например, в октябре по этой причине самолет авиакомпании «Глобус», летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в тюменском аэропорту Рощино.

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