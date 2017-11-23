На 12-этажном здании в центре Новосибирска зажглась ёлка

Ёлка вытянулась практически во всю высоту офисного здания
Ёлка вытянулась практически во всю высоту офисного здания

Новосибирск продолжает готовиться к Новому году: на улицах стала появляться праздничная подсветка.


Так, вечером 22 ноября корреспондент НГС.НОВОСТИ обратил внимание на иллюминацию в виде новогодней ёлки на здании Сбербанка на улице Серебренниковской. Световая фигура вытянулась практически во всю высоту 12-этажного здания.


Ранее на улицах Новосибирска стали появляться и настоящие новогодние ёлки. Одной из первых появилась ёлка на площади Маркса — сотрудники МФК «Сан Сити» смонтировали её ещё на прошлой неделе. Магазины уже начали продавать новогодние украшения. Пока они не свисают с каждой полки и не встречаются на каждом шагу, но и не прячутся больше на складах торговых центров. 


А фонд «Солнечный город» объявил акцию для тех горожан, которые хотят прислать новогодние подарки детям-сиротам. В своих письмах к Деду Морозу эти дети просят об игрушках, наборах для душа, гаджетах. Но есть среди пожеланий и оригинальные, например, экскурсия в воинскую часть, самоучитель корейского языка, шуруповёрт или «женские духи в подарок для любимой девушки».

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