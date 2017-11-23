НГТУ вошел в рейтинг ведущих университетов стран БРИКС

НГТУ занял 107 место из 300

Новосибирский государственный технический университет вошел в рейтинг ведущих университетов стран БРИКС (QS BRICS Region University Rankings). Вуз соревновался с учебными заведениями Бразилии, Китая, России, Индии, Южной Америки и в общем зачете занял 107 место из 300.





При составлении рейтинга учитывались различные показатели.







«Вузы оценивались по восьми показателям, имеющим различный вес в итоговой оценке: 50% оценки – репутация вуза (30 % – академическая репутация, 20 % – репутация у работодателей), остальные 50% складываются из шести показателей – соотношение числа преподавателей к числу студентов, научные публикации (на преподавателя), доля преподавателей с ученой степенью, индекс цитирования публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов», — сообщает пресс-служба НГТУ.







В ТОП-100 рейтинга НГТУ входит по таким показателям, как репутация у работодателей (68 строчка), академическая репутация (90 место) и доля иностранных студентов (19 позиция).







«Среди 68 российских вузов, вошедших в рейтинг, НГТУ занял 27 место», — подчеркивает пресс-служба университета.







НГТУ не впервые попадает в ТОПы мировых вузов. В июне к числу лучших учебное заведение причислил авторитетный британский журнал Times Higher Education.







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