Новосибирский завод разработал установку для очистки помещений от ртути

Стартовая стоимость установки составляет 180 млн рублей

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) разработал мобильную установку, позволяющую эффективно ликвидировать последствия ртутного загрязнения.







«Сегодня мы работаем над созданием установки по переработке ртутьсодержащих отходов. В чем ее преимущество — это понижение отходов с первого до четвертого класса опасности, а это класс опасности строительных отходов. Кроме того, установка мобильная, мы не будем никуда возить отходы, просто подвезли установку - и переработали», — цитирует ТАСС Валерия Белова, главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопастности экологии НЗКХ.







Ввести в эксплуатацию комплекс планируют уже в следующем году. На стартовом этапе установку стоимостью в 180 млн рублей будут использовать на территории самого завода. По словам Валерия Белова, это необходимо для того, чтобы очистить грунт от загрязнений, которые накопилось за годы создания «ядерного щита».







«Загрязнение производственных корпусов, участков и территорий ртутью, что возникло в годы создания "ядерного щита" нашей державы, это историческое наследие, которое надо ликвидировать. А потом можно будет зачищать какие-то аномалии на территории области», — подчеркнул специалист.







Новосибирские заводы и раньше производили установки по переработке различных материалов. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о снегоплавильной станции, созданной на заводе «Труд».







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