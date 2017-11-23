Авария с участием такси и «Мерседеса» заблокировала движение троллейбусов

По информации Автоспаса, участники ДТП отказались от госпитализации 
По информации Автоспаса, участники ДТП отказались от госпитализации 

Сегодня вечером на перекрестке Бориса Богаткова и Адриена Лежена в столкновении сошлись «Мерседес» и такси «Тойота Камри». Есть пострадавшие.


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Мерседес» двигался со стороны улицы Есенина в сторону Кошурникова, «Тойота» — во встречном направлении.


«Водитель "Камри" пояснил, что выехал на перекресток, пропустил встречный поток и начал поворачивать налево, когда потоку горел красный сигнал светофора. Левый и средний ряды уже остановились, а "Мерседес" ехал по правому ряду и снес "Камри". Водитель "Мерседеса" рассказал, что двигался на желтый сигнал светофора, не мог применить экстренное торможение и хотел проехать перекресток», — сообщают аваркомы.


В момент аварии в салоне «Тойоты» находилось два пассажира — мужчина и женщина.


«Мужчина пояснил, что прикусил язык. Водитель "Камри" повредил спину. Все участники отказались от госпитализации», — поясняет «Автоспас».


От столкновения в «Мерседесе» вылетело лобовое стекло, сильно повреждена «морда». У «Тойоты» замята «бочина». От удара машину развернуло.


«Авария заблокировала движение троллейбусов», — рассказывают аваркомы.


Новосибирские таксисты нередко попадают в сводки городских ДТП. В минувшие выходные НГС.НОВОСТИ писали о столкновении такси «Рено Логан» и «Хонды»


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