Авария с участием такси и «Мерседеса» заблокировала движение троллейбусов

По информации Автоспаса, участники ДТП отказались от госпитализации

Сегодня вечером на перекрестке Бориса Богаткова и Адриена Лежена в столкновении сошлись «Мерседес» и такси «Тойота Камри». Есть пострадавшие.







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Мерседес» двигался со стороны улицы Есенина в сторону Кошурникова, «Тойота» — во встречном направлении.







«Водитель "Камри" пояснил, что выехал на перекресток, пропустил встречный поток и начал поворачивать налево, когда потоку горел красный сигнал светофора. Левый и средний ряды уже остановились, а "Мерседес" ехал по правому ряду и снес "Камри". Водитель "Мерседеса" рассказал, что двигался на желтый сигнал светофора, не мог применить экстренное торможение и хотел проехать перекресток», — сообщают аваркомы.







В момент аварии в салоне «Тойоты» находилось два пассажира — мужчина и женщина.







«Мужчина пояснил, что прикусил язык. Водитель "Камри" повредил спину. Все участники отказались от госпитализации», — поясняет «Автоспас».







От столкновения в «Мерседесе» вылетело лобовое стекло, сильно повреждена «морда». У «Тойоты» замята «бочина». От удара машину развернуло.







«Авария заблокировала движение троллейбусов», — рассказывают аваркомы.







Новосибирские таксисты нередко попадают в сводки городских ДТП. В минувшие выходные НГС.НОВОСТИ писали о столкновении такси «Рено Логан» и «Хонды».







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