Волейбол: «Локомотив» одержал победу над «Уралом»

Счёт встречи составил 3:0 в пользу новосибирцев

Вчера новосибирские волейболисты из клуба «Локомотив» встретились на домашней площадке с уфимским «Уралом». Матч закончился сухой победой хозяев.







Волейболисты «Локомотива» боролись за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Итоговый счёт встречи составил 3:0 в пользу новосибирских спортсменов.







«Я после матчей всегда больше обращаю внимание на проблемы, нежели говорю позитивные слова. Но вот сегодня могу сказать только одно — молодцы! Мне хочется, чтобы моя команда всегда играла так сконцентрированно на протяжении всей игры. Мы выиграли у достаточно непростого соперника. "Урал" — хорошо организованная команда. Они играют хорошо, просто мы сегодня показали именно командную игру. Это наша заслуга. Как я и говорил раньше, не обращали внимание на игру соперника, а играли сами», — цитирует слова главного тренера Пламена Константинова официальный сайт клуба.







Этой победой ВК «Локомотив» продолжил беспроигрышную серию.







«Таким образом, беспроигрышная серия "железнодорожников" достигла уже пяти матчей подряд (с учётом квалификационных матчей Лиги чемпионов) в трёх партиях!» — отмечает пресс-служба клуба.







Следующая игра «Локомотива» состоится 25 ноября. Новосибирские волейболисты встретятся с соперниками из клуба «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).







Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в волейболе, но и в других видах спорта. Сегодня ХК «Сибирь» одержал победу над соперниками из «Барыса». Счёт матча составил 6:4 в пользу «Сибири».







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