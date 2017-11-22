Иномарка сбила ребёнка недалеко от ЛДС «Сибирь»

ДТП произошло в 18:00 
ДТП произошло в 18:00 

Сегодня вечером на улице Богдана Хмельницкого произошла авария. Под колёсами машины оказался ребёнок.


«По предварительным данным, сегодня в 18:00 произошло ДТП. Ребёнок девяти лет перебегал дорогу в неустановленном месте и был сбит иномаркой», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе МВД по Новосибирской области.


В пресс-службе ведомства не смогли назвать марку машины и пол ребёнка. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.


Вчера НГС.НОВОСТИ писали о ДТП в посёлке Кольцово. Под колёсами LADA Granta оказались брат и сестра.


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