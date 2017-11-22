Напряжённое противостояние «Сибири» и «Барыса»: 6 шайб в воротах проигравших и драка под занавес

Игнатович и Пушкарёв устроили драку в конце игры

Сегодня, 22 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла астанинский «Барыс» со счётом 6:4





Новосибирцы открыли счёт через 42 секунды после начала игры — шайбу забросил Степан Санников, который получил передачу от Йонаса Энлунда.





«ГОООЛЛЛ!!! Заблокировал бросок защитник, Энлунд убежал с Санниковым 2 в 1, и Степан поразил пустой угол!» — описывается ситуация в онлайн-трансляции на сайте «Сибири».

Первый гол в матче





В начале третьей минуты игры Андрей Сигарёв удвоил преимущество новосибирцев, а к середине первого игрового отрезка «Барыс» сократил разрыв в счёте во время удаления в составе «Сибири». Совсем скоро гости сравняли счёт, забив на 16-й минуте.





Но в конце первого периода «Барыс» получил «гол в раздевалку» — «Сибирь» снова была впереди. На этот раз отличился Андрей Ермаков.





«Тренерский штаб "Барыса" воспользовался правом на запрос видеопросмотра. По их мнению, было вне игры. Но после изучения видео было определено, что шайба была заброшена по правилам», — сообщает лига.





В середине игры гости снова сравняли, а после даже вышли вперёд — новосибирцы пропустили на 29-й и 35-й минутах, пока у них были удалены игроки.





В третьем периоде новосибирцы снова стали лидерами: они забросили подряд три шайбы на 44-й, 55-й и 57-й минутах, каждый раз команда играла в большинстве. Авторами голов стали Максим Игнатович (два гола), Патрик Зарикссон.





А в конце матча Максим Игнатович подрался с Константином Пушкарёвым из «Барыса». Оба получили по пятиминутному удалению.









Ворота «Сибири» до 35-й минуты защищал Алексей Красиков, потом его заменил Александр Салак.





Предыдущая встреча команд состоялась в прошедший понедельник, матч также проходил в Новосибирске и закончился со счётом 4:0 в пользу новосибирцев.





Следующий матч новосибирцы проведут 26 ноября в Минске против «Динамо».