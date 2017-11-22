BMW X5 снёс дорожный знак и металлический забор рядом с Ипподромской
Вечером 22 ноября в Новосибирске столкнулись BMW X5 и Kia Rio — в результате первый автомобиль вылетел на тротуар.
Авария произошла в 19:35.
«Немецкий кроссовер двигался по перекрестку и уходил с левого ряда в сторону спуска на Ипподромской. В этот момент "Киа" въезжала на перекрёсток по главной дороге с Фрунзе со среднего ряда. Водитель BMW не пропустил "Киа", из-за чего сначала автомобили столкнулись передними частями, а потом задними», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
После удара BMW улетел в сторону тротуара, где снёс дорожный знак и два пролёта металлического ограждения. В аварии никто не пострадал. Участники спорили по вине, добавили аваркомы.
В начале ноября НГС рассказывал о другом ДТП, во время которого автомобиль снёс дорожный знак — перед этим Renault Logan попытался обогнать Ford Focus и столкнулся с ним в Ленинском районе города.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus