BMW X5 снёс дорожный знак и металлический забор рядом с Ипподромской

После аварии «БМВ» оказался на тротуаре





Вечером 22 ноября в Новосибирске столкнулись BMW X5 и Kia Rio — в результате первый автомобиль вылетел на тротуар.





Авария произошла в 19:35.







«Немецкий кроссовер двигался по перекрестку и уходил с левого ряда в сторону спуска на Ипподромской. В этот момент "Киа" въезжала на перекрёсток по главной дороге с Фрунзе со среднего ряда. Водитель BMW не пропустил "Киа", из-за чего сначала автомобили столкнулись передними частями, а потом задними», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







После удара BMW улетел в сторону тротуара, где снёс дорожный знак и два пролёта металлического ограждения. В аварии никто не пострадал. Участники спорили по вине, добавили аваркомы.







Машина снесла часть забора и дорожный знак





Водители обоих автомобилей отказывались признавать свою вину





В начале ноября НГС рассказывал о другом ДТП, во время которого автомобиль снёс дорожный знак — перед этим Renault Logan попытался обогнать Ford Focus и столкнулся с ним в Ленинском районе города.