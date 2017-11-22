Мэрия Новосибирска создала компанию, которая погасит долги жильцов общежитий за свет

В Новосибирске создали новую управляющую компанию для общежитий
В Новосибирске создали новую управляющую компанию для общежитий

В Новосибирске создали АО «Муниципальная управляющая компания» — организация выплатит долги жителей общежитий по коммунальным услугам.


Сегодня, 22 ноября, на комиссии депутатов Новосибирска по городскому хозяйству проект новой организации представила заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Наталья Коженкова. Он пояснила, что эта компания потребовалась, чтобы рассчитаться по долгам жильцов городских общежитий перед МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».


«МУП "ЖКХ" самостоятельно рассчитывается за потреблённую гражданами электрическую энергию. Эти общежития не принимаются "Новосибирскэнергосбытом" на прямые расчёты, соответственно, граждане оплачивают какую-то часть. Тем не менее, за общежития должно рассчитаться МУП "ЖКХ" в полном объёме. В 2016 году дебиторская задолженность предприятия — 86 миллионов, кредиторская — 109,7 миллионов. При этом задолженность собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ", — около 67 миллионов рублей. Тенденция роста долгов с каждым годом», — рассказала Коженкова.


На 1 июня 2017 года у МУП была задолженность в 70 миллионов перед поставщиками, подрядчиками, бюджетными и небюджетными фондами. Перед «Новосибирскэнергосбытом» — 28 миллионов рублей, подрядным организациям — 5 миллионов рублей, по налогам и страховым взносам — 16 миллионов рублей.


В итоге, чтобы решить проблему МУП «ЖКХ», мэрия решила организовать АО «Муниципальная управляющая компания» и войти в состав учредителей этой компании. «Что предполагает этот проект: снижение объёмов муниципальных субсидий, урегулирование отношений с АО "Новосибирскэнергосбыт" по потреблению электроэнергии и расчётов за неё. При этом МУП "ЖКХ" продолжает своё функционирование на условиях безубыточности при выкупе его кредиторской задолженности вновь созданным акционерным обществом», — отметила Наталья Коженкова.


Новая компания будет заниматься управлением муниципальными общежитиями, а МУП «ЖКХ» продолжит оказывать коммунальные услуги.


На заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству её председатель Игорь Кудин пояснил, что когда компания начнёт работать, её владельцы придут на очередное заседание комиссии и объяснят мотивы своего участия в проекте.


АО «Муниципальная управляющая компания» была зарегистрирована в начале ноября с уставным капиталом 1 миллион рублей, свидетельствуют данные «СПАРК». Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор организации Раиса Протасова, пока компания ещё не работает, поэтому о планах деятельности директор говорить не стала.


В акционерах АО, по данным «СПАРК», числится принадлежащее городским властям МУП «Спецавтохозяйство» с долей 24,9%, остальные акции — у ООО «Муниципальная управляющая компания», которым владеют новосибирец Виктор Юдашкин и ООО «Промгаз-Ацетилен». Связаться с Юдашкиным не удалось. 



Прочтений: 459
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено