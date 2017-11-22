Мэрия Новосибирска создала компанию, которая погасит долги жильцов общежитий за свет

В Новосибирске создали новую управляющую компанию для общежитий

В Новосибирске создали АО «Муниципальная управляющая компания» — организация выплатит долги жителей общежитий по коммунальным услугам.





Сегодня, 22 ноября, на комиссии депутатов Новосибирска по городскому хозяйству проект новой организации представила заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Наталья Коженкова. Он пояснила, что эта компания потребовалась, чтобы рассчитаться по долгам жильцов городских общежитий перед МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».







«МУП "ЖКХ" самостоятельно рассчитывается за потреблённую гражданами электрическую энергию. Эти общежития не принимаются "Новосибирскэнергосбытом" на прямые расчёты, соответственно, граждане оплачивают какую-то часть. Тем не менее, за общежития должно рассчитаться МУП "ЖКХ" в полном объёме. В 2016 году дебиторская задолженность предприятия — 86 миллионов, кредиторская — 109,7 миллионов. При этом задолженность собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ", — около 67 миллионов рублей. Тенденция роста долгов с каждым годом», — рассказала Коженкова.







На 1 июня 2017 года у МУП была задолженность в 70 миллионов перед поставщиками, подрядчиками, бюджетными и небюджетными фондами. Перед «Новосибирскэнергосбытом» — 28 миллионов рублей, подрядным организациям — 5 миллионов рублей, по налогам и страховым взносам — 16 миллионов рублей.







В итоге, чтобы решить проблему МУП «ЖКХ», мэрия решила организовать АО «Муниципальная управляющая компания» и войти в состав учредителей этой компании. «Что предполагает этот проект: снижение объёмов муниципальных субсидий, урегулирование отношений с АО "Новосибирскэнергосбыт" по потреблению электроэнергии и расчётов за неё. При этом МУП "ЖКХ" продолжает своё функционирование на условиях безубыточности при выкупе его кредиторской задолженности вновь созданным акционерным обществом», — отметила Наталья Коженкова.







Новая компания будет заниматься управлением муниципальными общежитиями, а МУП «ЖКХ» продолжит оказывать коммунальные услуги.





На заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству её председатель Игорь Кудин пояснил, что когда компания начнёт работать, её владельцы придут на очередное заседание комиссии и объяснят мотивы своего участия в проекте.





АО «Муниципальная управляющая компания» была зарегистрирована в начале ноября с уставным капиталом 1 миллион рублей, свидетельствуют данные «СПАРК». Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор организации Раиса Протасова, пока компания ещё не работает, поэтому о планах деятельности директор говорить не стала.







В акционерах АО, по данным «СПАРК», числится принадлежащее городским властям МУП «Спецавтохозяйство» с долей 24,9%, остальные акции — у ООО «Муниципальная управляющая компания», которым владеют новосибирец Виктор Юдашкин и ООО «Промгаз-Ацетилен». Связаться с Юдашкиным не удалось.







