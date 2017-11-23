«Девайте детей куда хотите»: группу в детсаду второй раз за месяц закрыли на карантин

Почти половина детей из группы болеют, но родителей здоровых детей печалит карантин
Почти половина детей из группы болеют, но родителей здоровых детей печалит карантин

Простуда атаковала детей из детсада № 498 на улице Выборной в Новосибирске второй раз за ноябрь, и группу не пускают на занятия — родителей возмутил долгий карантин.


«В нашем саду, в нашей группе второй раз закрывают сад на карантин по ОРВИ: с 2 по 8 ноября и сейчас, с 22 по 28 ноября, опять сад закрыли. Детей в сад не пускают, карантин вроде как официальный, потому что его подписывает заведующая, но ФСС (фонд социального страхования. — М.М.) говорит, что никаких карантинов у нас в городе нет и никаких больничных мы не оплачиваем, куда хотите — туда детей и девайте на время карантина, детей, которые здоровы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать 4-летнего сына, который ходит в детсад № 498. Она уточнила, что в детсаду закрыли группу для детей от 2 до 4 лет.


Сибирячка возмутилась, что из-за карантина у родителей проблемы на работе, поскольку не у всех есть возможность трудиться удалённо или брать отпуск на время карантина.


«Сообщения о карантинах приходят накануне. На следующий день группы закрываются. Данный детский сад не единственный. Такая же ситуация происходит и в детских садах Бердска», — пожаловалась жительница Новосибирска, добавив, что готовит обращение в прокуратуру.


Оперативный комментарий у руководства детсада № 498 получить не удалось — весь день на звонки никто не отвечал. В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили со ссылкой на департамент образования, что группа «Совушка» закрыта на неделю, поскольку ОРВИ и гриппом заболели 13 из 28 детей. Такое решение приняла руководитель детсада.


С начала эпидсезона школы и детсады тщательнее проверяют по заболеваемости ОРВИ и гриппом и докладывают об этом Роспотребнадзору, отметили в мэрии.


«Кроме этого, во время подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом вводится


ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий», — предупредили в департаменте образования.


Ранее стало известно о первом случае гриппа с начала эпидемиологического сезона — маленького ребёнка увезли в городской стационар с диагнозом «грипп средней степени тяжести».

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