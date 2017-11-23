«Девайте детей куда хотите»: группу в детсаду второй раз за месяц закрыли на карантин

Почти половина детей из группы болеют, но родителей здоровых детей печалит карантин

Простуда атаковала детей из детсада № 498 на улице Выборной в Новосибирске второй раз за ноябрь, и группу не пускают на занятия — родителей возмутил долгий карантин.







«В нашем саду, в нашей группе второй раз закрывают сад на карантин по ОРВИ: с 2 по 8 ноября и сейчас, с 22 по 28 ноября, опять сад закрыли. Детей в сад не пускают, карантин вроде как официальный, потому что его подписывает заведующая, но ФСС (фонд социального страхования. — М.М.) говорит, что никаких карантинов у нас в городе нет и никаких больничных мы не оплачиваем, куда хотите — туда детей и девайте на время карантина, детей, которые здоровы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать 4-летнего сына, который ходит в детсад № 498 . Она уточнила, что в детсаду закрыли группу для детей от 2 до 4 лет.







Сибирячка возмутилась, что из-за карантина у родителей проблемы на работе, поскольку не у всех есть возможность трудиться удалённо или брать отпуск на время карантина.







«Сообщения о карантинах приходят накануне. На следующий день группы закрываются. Данный детский сад не единственный. Такая же ситуация происходит и в детских садах Бердска», — пожаловалась жительница Новосибирска, добавив, что готовит обращение в прокуратуру.







Оперативный комментарий у руководства детсада № 498 получить не удалось — весь день на звонки никто не отвечал. В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили со ссылкой на департамент образования, что группа «Совушка» закрыта на неделю, поскольку ОРВИ и гриппом заболели 13 из 28 детей. Такое решение приняла руководитель детсада.







С начала эпидсезона школы и детсады тщательнее проверяют по заболеваемости ОРВИ и гриппом и докладывают об этом Роспотребнадзору, отметили в мэрии.





«Кроме этого, во время подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом вводится





ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий», — предупредили в департаменте образования.







Ранее стало известно о первом случае гриппа с начала эпидемиологического сезона — маленького ребёнка увезли в городской стационар с диагнозом «грипп средней степени тяжести».

