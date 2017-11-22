Света нет: на «Золотой Ниве» встало два десятка троллейбусов
В вечерний час пик 22 ноября два десятка троллейбусов встали на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова в районе станции метро «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска.
«Электричество закончилось, троллейбусы стоят в обе стороны на Богаткова и Кошурникова», — сообщил очевидец через сервис Яндекс.Карты.
Судя по онлайн-карте городского транспорта Новосибирска, на «Золотой Ниве» и улице Бориса Богаткова от остановки «Автопарк» и до «Молодёжной» скопилось около 20 троллейбусов маршрутов
«Нет напряжения от Лазурной до "Золотой Нивы", причину пока не знаем», — сказали в диспетчерской «Горэлектротранспорта».
Кроме того, новосибирцы сообщают, что на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина сейчас не работают светофоры.
В прошлый раз НГС.НОВОСТИ писали об обрыве контактной линии вечером 15 ноября. Тогда из-за обрыва проводов на улице Кирова скопилось несколько троллейбусов.
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Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой (1), скриншоты yandex.ru/maps (2), maps.nskgortrans.ru (3)