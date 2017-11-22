Света нет: на «Золотой Ниве» встало два десятка троллейбусов

Троллейбусы не едут из-за отсутствия напряжения от Лазурной до «Золотой Нивы»
Троллейбусы не едут из-за отсутствия напряжения от Лазурной до «Золотой Нивы»

В вечерний час пик 22 ноября два десятка троллейбусов встали на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова в районе станции метро «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска.


«Электричество закончилось, троллейбусы стоят в обе стороны на Богаткова и Кошурникова», — сообщил очевидец через сервис Яндекс.Карты.


Судя по онлайн-карте городского транспорта Новосибирска, на «Золотой Ниве» и улице Бориса Богаткова от остановки «Автопарк» и до «Молодёжной» скопилось около 20 троллейбусов маршрутов № 7 «Ж/м Станиславский – Лазурная», № 10 «Дом Ленина – Сад им. Дзержинского», № 22 «Лазурная – Учительская» и № 36 «Лазурная – пл. Калинина».


Троллейбусы стоят на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова
Троллейбусы стоят на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова


«Нет напряжения от Лазурной до "Золотой Нивы", причину пока не знаем», — сказали в диспетчерской «Горэлектротранспорта».


На дороге скопилось два десятка троллейбусов
На дороге скопилось два десятка троллейбусов


Кроме того, новосибирцы сообщают, что на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина сейчас не работают светофоры.


В прошлый раз НГС.НОВОСТИ писали об обрыве контактной линии вечером 15 ноября. Тогда из-за обрыва проводов на улице Кирова скопилось несколько троллейбусов.

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