«Я пыталась заслонить дочь»: собака напала на шестилетнюю девочку в центре Новосибирска





По факту нападения собаки на ребёнка проходит доследственная проверка

Возле остановки «Улица Некрасова» в Центральном районе Новосибирска на женщину и её шестилетнюю дочь набросилась большая собака — ребёнок попал в больницу. Мама девочки обратилась в полицию с просьбой наказать владельца животного. Инцидент произошёл 21 ноября около 8:00.





По словам матери пострадавшей девочки Татьяны, случай произошёл, когда она вела дочь в детский сад. «Возле светофора мы перешли дорогу, и на нас напала собака, — объяснила женщина. — Она сначала подбежала к нам. Мы, естественно, остановились. Я ребёнка за спину убрала, потому что собака подошла близко. Говорю мужчине, хозяину собаки: "Уберите свою собаку, у меня ребёнок боится. Она у вас без поводка и без намордника". На что он мне сказал: "Моя собака не кусается"».





Татьяна поверила хозяину пса, поэтому они с дочкой пошли дальше. Но только молодая мама сделала шаг, как собака набросилась на девочку. «Ребёнок, естественно, упал, — вспоминает Татьяна. — Собака хватала дочь за ноги, я пытаюсь оттолкнуть собаку, её хозяин кричит: "Вы бьёте мою собаку".... У ребёнка началась истерика, я пыталась дочь собой заслонить, но собаке было всё равно — за что схватила, за то и держала. У меня даже на куртке зубы остались, на руке точка и синяк, ребёнка она укусила за ногу и руку, остались синяки».





По словам женщины, хозяин собаки прицепил пса на поводок только после того, как возле светофора появились люди. Пока женщина поднимала ребёнка, мужчина ушёл.





Татьяна сразу повела дочь в больницу — медики обнаружили у шестилетнего ребёнка множественные ссадины левой голени, а врач-невролог подтвердил, что после нападения собаки у девочки появилась невротическая реакция (копия медицинской справки имеется в распоряжении редакции. — А.И.). Сейчас женщина хочет найти хозяина агрессивной собаки. Для этого женщина обратилась в полицию.





«От матери пострадавшего в полицию поступило заявление, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В настоящее время проводится доследственная проверка».





В прошлом году похожий случай произошёл в частном секторе в Октябрьском районе — там на улице Далидовича собака покусала шестилетнюю девочку, ребёнок был доставлен в больницу.