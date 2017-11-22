Видео: уличные камеры записали нападение толпы на ночной клуб «Танцуки»

Вход в «Танцуки» утром 22 ноября

Толпа молодых людей с битами у дверей ночного клуба «Танцуки» попала на веб-камеру «Электронного города», которая установлена на здании НГУАДИ, — на кадрах видно, как пять человек пытаются выбить двери заведения.





Посетители ночного клуба выбили стёкла и сломали двери в «Танцуки» около 4:00 на улице Ленина. «Пятеро посетителей одного из заведений по адресу улица Ленина повредили стеклянную дверь, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Молодые люди были задержаны экипажем Росгвардии, прибывшим после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. В настоящее время по данному факту проводится проверка». В областном управлении Росгвардии уточнили, что тревожная кнопка сработала в ночном клубе «Танцуки» в 3:55.





На кадрах уличной веб-камеры видно, как в 3:54 молодой человек выходит из заведения, в 3:55 мужчина ударяет по дверям клуба и уходит. В 3:57 к «Танцуки» подходит толпа людей, они тут же начинают бить по дверям заведения и заходят в клуб. Около 3:58 пятеро мужчин выходят из здания и спешно убегают по улице Ленина. В это же время к клубу подъезжает наряд вневедомственной охраны.





Видео с веб-камеры «Электронного города»





Добавим, что известный клуб-караоке «Танцуки» переехал на площадь Ленина около месяца назад.