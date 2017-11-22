Два новосибирца получили условные сроки за попытку отбить ребёнка у приставов

Судебные приставы пришли забирать ребёнка у его родственников и наткнулись на сопротивление

Суд в Новосибирске вынес приговор отцу и сыну, которые оказали сопротивление приставам и полицейским из-за нежелания расставаться с ребёнком.







«Свою вину они признали, раскаялись, принесли извинения. Дело рассмотрено в особом порядке», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Елена Мельчинская.







Инцидент, который обернулся судом для 23-летнего мужчины и его 55-летнего отца, произошёл летом этого года. По словам гособвинителя, 24 августа в квартиру на проспекте Дзержинского пришли судебные приставы и полицейские — им нужно было забрать двухлетнего мальчика у отца. Головинский районный суд города Москвы определил, что ребёнок должен жить с матерью — решение суда к тому времени уже вступило в законную силу.





Представителей власти встретили сразу пятеро человек: вместе с ребёнком в квартире были его отец, дядя, дед и бабушка. При этом дедушка и дядя ребёнка не согласились его отдавать, начали угрожать пришедшим и сгоряча ударили участкового полицейского и двух приставов. Полицейскому, например, досталось табуретом по руке.







Тем не менее приставы забрали ребёнка, а полицейские задержали его дядю и дедушку. Судебного заседания оба мужчины ждали под стражей. На суде они попросили не лишать их свободы, так как уже признали свои ошибки, отметила гособвинитель.







Сегодня, 22 ноября, Дзержинский районный суд Новосибирска признал отца и сына виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителей власти).







«Прокуратура просила назначить реальное наказание с отбыванием в колонии-поселении. Тем не менее суд назначил условный срок», — сообщила Елена Мельчинская.







Каждый из подсудимых получил по 1 году 3 месяцам лишения свободы условно, их освободили в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.







Это далеко не первый случай, когда семьи решаются на нарушения ради того, чтобы дети остались с ними. Так, на днях новосибирские судебные приставы начали розыски двухлетней Яны Ковалёвой, которую на прошлой неделе выкрал отец.