Пропавший подросток нашёлся в компьютерном клубе

Матери мальчика позвонили из компьютерного клуба
Матери мальчика позвонили из компьютерного клуба


13-летний Кирилл Афанасьев, который накануне вечером пропал в Новосибирске, позвонил маме и рассказал, что с ним всё в порядке.


Подросток позвонил матери сегодня после 16:00.


«Он отзвонился, сказал, что ночевали с друзьями в подъезде, сказал, что через 15 минут будет дома. Но время прошло, его нет. Потом мне позвонили, сказали, что он в компьютерном клубе на Ватутина. Я поехала его забирать сама, сказала сотрудникам клуба, чтобы не отпускали», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать подростка Галина Семёнова.


Кирилл пропал вчера вечером, 21 ноября, — он ушёл из дома на улице Немировича-Данченко, после вечером его видели в торговом центре «Сан Сити» и возле дома на Серафимовича с друзьями.

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