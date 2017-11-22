Пропавший подросток нашёлся в компьютерном клубе

Матери мальчика позвонили из компьютерного клуба





13-летний Кирилл Афанасьев, который накануне вечером пропал в Новосибирске, позвонил маме и рассказал, что с ним всё в порядке.





Подросток позвонил матери сегодня после 16:00.





«Он отзвонился, сказал, что ночевали с друзьями в подъезде, сказал, что через 15 минут будет дома. Но время прошло, его нет. Потом мне позвонили, сказали, что он в компьютерном клубе на Ватутина. Я поехала его забирать сама, сказала сотрудникам клуба, чтобы не отпускали», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать подростка Галина Семёнова.





Кирилл пропал вчера вечером, 21 ноября, — он ушёл из дома на улице Немировича-Данченко, после вечером его видели в торговом центре «Сан Сити» и возле дома на Серафимовича с друзьями.